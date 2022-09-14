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澳洲男自稱「查爾斯私生子」要求DNA測試！　堅信親生母是卡蜜拉

▲▼澳洲男自稱「查爾斯私生子」要求DNA測試。（圖／翻攝自Facebook／Simon Charles Dorante-Day）

▲56歲的西蒙自稱是查爾斯和卡蜜拉的私生子。（圖／翻攝自Facebook）

記者張方瑀／綜合報導

澳洲一名男子自稱是英國查爾斯國王（King Charles III）和王后卡蜜拉的私生子，多年來一直公開要求進行DNA測試，同時在臉書po出自己和女王伊莉莎白二世輪廓相似的照片，企圖證明自己所言為真。

根據《每日郵報》報導，現年56歲的西蒙（Simon Charles Dorante-Day）住在澳洲昆士蘭，他近幾年來一直對外聲稱，自己是查爾斯和卡蜜拉（Camilla）的私生子，而女王逝世後他也特地在臉書發文哀悼，「自從得知奶奶莉莉貝（Lilibet）過世的消息後，我收到很多弔信的電話，謝謝所有人的關心。」

▲▼澳洲男自稱「查爾斯私生子」要求DNA測試。（圖／翻攝自Facebook／Simon Charles Dorante-Day）

▲▼他po出多張自己年輕時和查爾斯、卡蜜拉，甚至是女王長相相似的合成照。（圖／翻攝自Facebook）

▲▼澳洲男自稱「查爾斯私生子」要求DNA測試。（圖／翻攝自Facebook／Simon Charles Dorante-Day）

自2018年以來，西蒙就積極想透過DNA測試鑑定自己與查爾斯的關係，他聲稱自己於1966年4月5日出生在英國朴茨茅斯（Portsmouth）直到8個月大才被收養，後來就一直和家人定居在澳洲，「我的養祖父母都曾替女王及菲利普親王工作，他們都告訴我，我就是查爾斯和卡蜜拉的私生子。」

▲▼澳洲男自稱「查爾斯私生子」要求DNA測試。（圖／翻攝自Facebook／Simon Charles Dorante-Day）

▲西蒙多次要求進行DNA測試。（圖／翻攝自Facebook／Simon Charles Dorante-Day）

西蒙表示，查爾斯跟卡蜜拉是在1965年相遇，就在他出生的前一年，而在他出生的8個月內，都是由卡蜜拉親手照顧，當時王室將他們母子倆藏起來不被外界發現，直到長得太大了，才由替王室工作的養祖父母收養。

西蒙稱，自己的中間名查爾斯（Charles）不能更改，就是王室收養的條件之一，而查爾斯國王在他被收養後，也曾到澳洲訪問，一切都是他來自於王室的證明。

不過，根據公開資料顯示，查爾斯和卡蜜拉是在1970年的一場馬球比賽上認識，而1965年時查爾斯還沒17歲，卡蜜拉也才快滿18歲，兩人當時的生活也沒有交集；儘管查爾斯確實有在1966年1月至8月間到澳洲留學，也無法證明兩人和西蒙有任何關係。

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