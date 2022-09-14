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獨／柒柒女神曝光！巨胸版王祖賢豪砸千萬　包夜店500人狂歡慶生　　

記者吳奕靖／台中報導

到底誰這麼有致命吸引力，讓超跑租賃公司甘願組成3億車隊幫她慶生，這位名叫《柒柒女神》的直播主，就是直播精品界被稱為《巨胸版王祖賢》的花媽，一向寵粉出名的她，為了自己慶生，還砸了近千萬包下夜店，邀請近500名粉絲一同進場狂歡，同時還找來草爺、陳芳語等人演出，讓粉絲們一起瘋狂一晚。

▲柒柒女神生日派對，砸千萬包下夜店狂歡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柒柒女神生日派對，砸千萬包下夜店狂歡 。（圖／記者吳奕靖攝）

12日晚間8點，《柒柒女神》坐上了3億超跑車隊，從公司繞行前往了一家夜店，一下車就受到粉絲們的歡迎，穿著銀色緊身定制小禮服，這個晚上就還真有像女神降臨一般的氣場，夜店門口還特別有個專屬攝影區，這種場面跟國內「三金」頒獎場面幾近相同，只差沒有紅地毯。

▲柒柒女神生日派對，砸千萬包下夜店狂歡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柒柒女神生日派對 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柒柒女神生日派對，砸千萬包下夜店狂歡 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲柒柒女神生日派對，砸千萬包下夜店狂歡 。（圖／記者吳奕靖攝）

不過不說你可能不知道，為了這場慶生趴，《柒柒女神》可是下足了重金，為了要回饋粉絲，她包下一間夜店，同時還找來歌手，像是草爺、陳芳語等人到場表演，其實《柒柒女神》在直播界一向以霸氣寵粉出名，有著酷似王祖賢的外表，所以也被稱為《巨胸版王祖賢》，但是她是以「花媽」名稱在直播界竄紅。

花媽表示「就是小時候辦生日的時候，都沒有辦法把這麼多的朋友聚集在一起，長大之後，做生意越成功，朋友就自然越來越多，希望大家的資源可以共享，因為以前我看到做生意的人，生意百態的很多，很多人都會滿自私的，可是我覺得只要是我的朋友，資源就是共享，所以我想藉由我的生日把很多人聚在一起，共享資源」。

▲柒柒女神生日派對，砸千萬包下夜店狂歡 。（圖／記者吳奕靖攝）

柒柒女神生日派對，砸千萬包下夜店狂歡，還有猛男秀。（圖／記者吳奕靖攝）

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