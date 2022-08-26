謝忻2820張私密照被看光光！抓不到盜圖者讓她崩潰　檢方說話了

▲藝人謝忻今年3月驚爆多達2820張私密照外流，檢方偵結結果讓她無助哭了。（圖／翻攝自謝忻臉書）

記者黃宥寧／台北報導

藝人謝忻大尺度毛片照今年2月遭盜外流，張數多達2820張容量為2.3G，她與負責拍攝該組照片的黃姓攝影師也赴派出所報案，質疑恐是攝影公司的雲端硬碟帳戶遭駭客入侵，檢警也朝《妨害電腦使用罪》偵辦。日前檢方偵結結果也讓謝忻感到錯愕，甚至氣憤、難過。對此，士林地檢署指出，因未進一步查得犯罪嫌疑人身分等，以行政簽結方式終結該案。

檢方指出，接獲警方通報後，立即指派檢察官負責偵辦，除主責的汐止分局外，並協調其他專業單位警力協助調查，也即時向google、中華電信調取存放照片的雲端硬碟相關登入、登出資料，2但查到記錄部分無法辨別、部分是境外國家的IP，故查無IP使用者的資料。

此外，謝忻、黃姓攝影師、相關證人也配合調查，提出手機及電腦供數位採證鑑識，仍未發現有遭侵入或雲端硬碟連結被誤傳送出情形，檢方相當重視本案，故在調查完相關證據後，檢察官曾再次請謝忻等人到地檢署，並當庭告知調查所得證據狀況，且詢問還有無其他證據或線索可供繼續追查。

地檢署強調，雖然目前因為已盡調查，仍查不到具體犯罪行為人，因此無法提起公訴，只能依法先行簽結，若告訴人或相關人士有提供線索，仍會繼續分案追查。