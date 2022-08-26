　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

謝忻2820張私密照被看光光！抓不到盜圖者讓她崩潰　檢方說話了

▲謝忻。（圖／翻攝自謝忻臉書）

▲藝人謝忻今年3月驚爆多達2820張私密照外流，檢方偵結結果讓她無助哭了。（圖／翻攝自謝忻臉書）

記者黃宥寧／台北報導

藝人謝忻大尺度毛片照今年2月遭盜外流，張數多達2820張容量為2.3G，她與負責拍攝該組照片的黃姓攝影師也赴派出所報案，質疑恐是攝影公司的雲端硬碟帳戶遭駭客入侵，檢警也朝《妨害電腦使用罪》偵辦。日前檢方偵結結果也讓謝忻感到錯愕，甚至氣憤、難過。對此，士林地檢署指出，因未進一步查得犯罪嫌疑人身分等，以行政簽結方式終結該案。

檢方指出，接獲警方通報後，立即指派檢察官負責偵辦，除主責的汐止分局外，並協調其他專業單位警力協助調查，也即時向google、中華電信調取存放照片的雲端硬碟相關登入、登出資料，2但查到記錄部分無法辨別、部分是境外國家的IP，故查無IP使用者的資料。

此外，謝忻、黃姓攝影師、相關證人也配合調查，提出手機及電腦供數位採證鑑識，仍未發現有遭侵入或雲端硬碟連結被誤傳送出情形，檢方相當重視本案，故在調查完相關證據後，檢察官曾再次請謝忻等人到地檢署，並當庭告知調查所得證據狀況，且詢問還有無其他證據或線索可供繼續追查。

地檢署強調，雖然目前因為已盡調查，仍查不到具體犯罪行為人，因此無法提起公訴，只能依法先行簽結，若告訴人或相關人士有提供線索，仍會繼續分案追查。

►迷你「福斯麵包車」特價3999元！可乘坐可駕駛小孩愛翻

ET快訊
快訊／林志穎車禍後首發文！　親曝恢復進度
LIVE／逃犯殺警！典獄長拔官　蔡清祥喊話：死刑必執行
全球最酷33條街道！　台北「這條街」首度上榜
男友遭圍毆！邱主任情史再被挖　前夫離奇死、遭狐精纏住
快訊／柯文哲怒了！　要告四叉貓：每天造謠受不了
快訊／法務部新規！逃犯2小時通緝　返家探親「每日警局報到」
謝忻2820張私密照被看光　抓不到盜圖者！檢方回應了
禾馨造假新冠疫苗施打名冊　林秉樞帶42人插隊

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

苗栗路口科技執法9／1上路！這些違規全都錄　警宣導影片報你知

午後雷雨溪水暴漲困32登山客　桃警消搜救隊助引導安全下山

有3千萬撫卹金還募款！公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

越配揪同鄉偷砍紅檜樹瘤　盜168公斤值90萬被捕：賺錢養自己

快訊／高雄水泥車下坡路段「失控自翻」　駕駛卡車內救出亡

林信吾脫逃「未立即遭通緝」　蔡清祥下令調查台南地檢署責任

酒駕慣犯瀟灑拒測以為可以走了　下一秒被告知通緝慘了

81歲婦不捨一輩子好鄰居　子女依遺願捐AED「最好別用到」

澎湖海域走私1.5噸愷他命市價30億　檢警再拘2人5毒梟遭起訴

桃園租賃式科技執法第2波35處8／29日上路　9月中完成百大啟用

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

測電擊槍助理教官當標靶　極針拔不出來直接送醫...

王彩樺淚崩：不捨余天失去愛女　于美人曝余祥銓「男孩變男人」

第一視角重返殺警案現場　滿地酒瓶...地上仍有血漬

艾成墜樓社區辦法會！　12名法師現場合力壓煞

歐告偷舔「巧克力」蛋糕　壽星秒彈起驚喊：不可以

苗栗路口科技執法9／1上路！這些違規全都錄　警宣導影片報你知

午後雷雨溪水暴漲困32登山客　桃警消搜救隊助引導安全下山

有3千萬撫卹金還募款！公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

越配揪同鄉偷砍紅檜樹瘤　盜168公斤值90萬被捕：賺錢養自己

快訊／高雄水泥車下坡路段「失控自翻」　駕駛卡車內救出亡

林信吾脫逃「未立即遭通緝」　蔡清祥下令調查台南地檢署責任

酒駕慣犯瀟灑拒測以為可以走了　下一秒被告知通緝慘了

81歲婦不捨一輩子好鄰居　子女依遺願捐AED「最好別用到」

澎湖海域走私1.5噸愷他命市價30億　檢警再拘2人5毒梟遭起訴

桃園租賃式科技執法第2波35處8／29日上路　9月中完成百大啟用

快訊／林志穎車禍後首發文！　親曝恢復進度「會再會回工作崗位」

嘉市警車牌辨識搭配智慧聯網　AI科技巡邏車上路犯罪無法遁形

苗栗路口科技執法9／1上路！這些違規全都錄　警宣導影片報你知

王必勝曝開國門2階段！最快10月初「鬆綁入境人數、檢疫改0+7」

30分鐘直達北市！實現「租不如買」　內行推薦基隆有機會

夯到KID也來幫賣！草屯阿嬤「慢煎」古早紅薯餅　現場吃外脆內軟Q

入職第一天！主管「勸1句話」妹子憂：我做不好嗎　過來人看懂了

圍牆貼公告「以為是尋貓啟事」　他細讀發現感動真相：一早被暖到

午後雷雨溪水暴漲困32登山客　桃警消搜救隊助引導安全下山

有3千萬撫卹金還募款！公布殉職2警捐款專戶挨轟　警方說話了

社會熱門新聞

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

槓上張雅琴！廢死執行長PO文反擊：真的看不懂

嫩妻自爆喜歡被男人玩　綠夫開條件：每天％一次

嫌母嘮叨　高1男帶5百逃家14天

恐嚇送柬埔寨！求職男塞紙條給外送員：救我

台南2警殉職　公布善心專戶募款

殉職警姊痛罵下地獄　廢死聯盟：可以體會

霸氣吼蘆洲屁孩「趴下」　正妹警正面照曝

即／高雄大樓飄出屍臭味！　鄰居驚「有女子陳屍在小巷」

凃姊嗆「欺上瞞下」　法務部長蔡清祥10時30分說明

即／高雄旗津大火！黑煙狂竄　燒廢棄物火勢失控

騎士酒駕竟嗆「Ｘ你娘」還揮拳　女警怒壓制上銬

更多熱門

相關新聞

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

藝人謝忻3月初因私密照外洩報案，如今士林地檢署偵查結果出爐，她無奈表示，「大意是說，之前照片被盜取外流的事件，檢警查不出來，因此結案。」她為此感到錯愕、生氣、難過又無故，還因此在車上忍不住哭了出來，「現在，我不知道該相信什麼了。」

即／汐五高架男車禍墜橋亡　後車駕駛10萬交保

即／汐五高架男車禍墜橋亡　後車駕駛10萬交保

小三告正宮竊錄私人對話　法官判免賠

小三告正宮竊錄私人對話　法官判免賠

士檢首創「反賄選漫畫巡迴展覽」　推有獎徵答

士檢首創「反賄選漫畫巡迴展覽」　推有獎徵答

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

女星瑭霏遭搶畫面曝　車停捷運站旁遭劫匪勒脖

關鍵字：

謝忻不起訴士林地檢署裸照妨害秘密偵結

讀者迴響

熱門新聞

女友倒垃圾穿太清涼　他問一句被嗆臭直男

鬼門關！普濟殿池府王爺：2生肖注意

40歲女不菸不酒！罹大腸癌末期　醫揭「1習慣」

中天主播「愛上64歲名嘴」再婚！

網紅夫妻兒患無藥醫腦癌！淚喊：不加油了

王三郎倉庫遭砸3人傷　邱子玹直擊：目無王法！

即／淡水男遭「2男持槍控制」　秒開1槍反擊

鬼門關9大禁忌　勿說「4個關鍵字」當心被纏上

男砸8824萬買房送女友！她嫌太矮秒提分手

即／明德外役監典獄長杜聰典調離現職

台南Josh奧迪「載妹子手比愛心」　網閃瞎：恭喜

女網紅穿白衣散步　激凸2點吸爆百萬眼球

新郎雨中拍婚紗照　下秒被雷劈中當場慘死

謝忻裸照外流「查不出真相」結案氣哭

新娘臨時討6萬紅包　新郎氣哭甩捧花

更多

最夯影音

更多
殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄

殉職警凃明誠大姊動怒！　痛批廢死團體滾去18層地獄
余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余苑綺4歲女兒「夢到媽媽了」　余祥銓心疼：她不曉得死掉的意思...

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

余天未現身靈堂..胡瓜憂「聽說累倒了」　張秀卿哭紅眼：以為她會痊癒

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

孫剛拿駕照載全家去宜蘭　嬤沿路念「佛經」求神保佑

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

台式英文教移工操作ATM　「插蕊、爹落」竟教學成功

熱門快報

聲林之王4報名中！

聲林之王4報名中！

聲4再起！徵求民間好聲音！網路報名即日起至9/15止，點我報名去>>>

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

【夏季特賣】Fun肆涼一夏

涼快舒爽一整夏！8/16-8/31毛毛商城單筆結帳滿2000現折100，再送50元購物金！Go~

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面