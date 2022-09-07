Model3倒車撞Model X挨告　他辯：車自己滑動...業務拿黑盒子打臉

▲王姓車主駕駛Tesla Model X回北市內湖區特斯拉維修廠，等待期間突遭曾姓男子駕駛Tesla Model 3倒車撞擊。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

記者黃宥寧／台北報導

科技打臉！王姓車主駕駛388萬起跳的Tesla Model X營業用小客車回內湖「特斯拉維修廠」，等待期間，突遭曾姓男子駕駛的Tesla Model 3倒車撞擊，導致車輛前保險桿破裂、前車牌變形，怒告曾男毀棄損壞罪。偵查時，曾男解釋，是車輛自己向後退，但林姓業務證稱，查過車輛後台資料，顯示有踩電門，且檔位於R檔。士林地檢署偵結，將曾男予以不起訴。

曾姓男子（56歲）今年4月11日上午10時30分，駕駛租賃小客車前往北市內湖區舊宗路「特斯拉維修廠」，下午1時許，突然倒車撞擊後方王姓車主的Tesla Model X，王姓駕駛認為曾男涉毀損罪，因此報警提告。

偵查時，曾男喊冤說，他是因為車輛故障而前往維修，特斯拉專員和他溝通完，就從副駕駛座下車，專員一關上門，車子突然就往後滑碰撞到王姓車主的車，他與王姓車主也不認識，在維修廠也沒跟任何人起衝突。

林姓專員證稱，曾男預約維修的是車輛WIFI問題，當時上車紀錄完車身碼就回辦公室，查詢過程，就聽到外面有撞擊聲，跑出去看就看到車子碰撞，同時指出，技師有查過其車輛後台資料，當時曾男確實有踩電門，且檔位在R檔（倒車檔），狠狠打臉曾男說的車輛自己滑動。

檢方根據王姓車主提供的行車紀錄器畫面截圖、當時曾男倒車燈有亮起，認本件事故應該是曾男在倒車檔踩電門所造成，經查2人也無仇恨，因此難認曾男是故意倒車撞擊，頂多是過失所導致，與構成過失毀損罪要件不符，認本件屬民事糾紛，2人宜循民事途徑解決，認曾男犯罪嫌疑不足，予以不起訴處分。