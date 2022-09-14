　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

不甩教育部！5成高中未落實早自習新制　學生控：還拿來考試

▲早自習新制大調查，全台仍有近五成高中未落實。（圖／記者楊惠琪攝）

▲早自習新制大調查，全台仍有近五成高中未落實，學生代表遞交調查報告給教育部官員。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

早自習新制實施至今三週，但是根據台灣青年民主協會今（14日）發布的「全台國高中早自習新制大調查」顯示，全台仍有近5成高中仍要求學生早自習到校，其中私校近8成，其中未落實比率依序為台中市、新北市、桃園市；此外，也有高達8成的國中，無視教育部政策，仍利用早自習在考試。

從這學期開始，教育部修正高中作息時間法規，實施早自習新制，高中生除每週一次的朝會外，其餘早自習時間都應開放學生自由參與，學生只要於第一節上課開始前抵達上課地點即可。國中小部分，也修法明訂「不得在早自習考試」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

臺灣青年民主協會近期接到許多學生反映，學校並未落實早自習新制，甚至仍在早自習進行考試，青民協於9月3日發起「全台國高中早自習新制大調查」，短短一週的時間有超過 2200 位學生填答。青民協呼籲教育部，確實監督學校落實成效。

調查顯示，仍有46.3%的學校仍未落實早自習新制，其中私立學校高達75.6%，而未落實比率最高縣市分別為台中市（53.8%）、新北市（53.8%）、桃園市（51.1），台北市也佔了45.3%；而在國中調查部分，仍有高達86.4%的學校，會利用早自習考試。

調查還指出，未落實學校會「創造新名詞」變相強迫學生參加早自習，像是「引導學習」、「成果練習」，部分學校甚至發下「早自習家長同意書」，要家長勾選是否讓學生參加早自習，藉此規避學校責任。調查並點名雲林縣私立正心高中、新北市立明德高中、台北市私立東山高中等校，均有違反早自習新制規定。

▲早自習新制大調查，全台仍有近五成高中未落實。（圖／記者楊惠琪攝）

▲學生代表出席記者會，控訴學校未落實早自習新制規定。（圖／記者楊惠琪攝）

青民協今舉行調查發布記者會，有多名高中生出席控訴學校未落實早自習新制。新北市南山高中學生林士軒說，校內仍有部分老師會利用早自習考試，「明明是一個教育學生民主素養的地方，結果自己卻沒有好好落實法規」。景美女中學生黃予安，因為家住土城，每天得搭乘校車，早自習新制上路，校車發車時間未變，一樣感受不到新制美意，向校方反映，學校卻以交通堵塞問題，拒絕更改發車時間。

教育部國教署專委詹雅惠在記者會中回應，會定期查核學校執行狀況，若有違反規定學校，公立學校依相關成績考核辦法懲處，私立學校則扣減獎補助款，也呼籲地方政府建立督導機制；此外，學生也可循管道向教育部申訴，教育部都會逐案追蹤查核，同時也會再次行文各校，重視搭乘校車上學的學生權益。 

►只要1980元！住台北喜來登大飯店、吃十二廚下午茶，隔天爽玩宜蘭

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
新台幣重貶「1族群嗨爆」　網喊35元不遠：躺著賺好爽
快可出國了！　指揮中心通過「出入境團客指引」
法官陳伯均探路墜谷亡　跑山獸曝「1關鍵錯誤」釀悲劇
「請君舔嚐」S2O奶酒妹身分起底！　同行女孩「妹妹感染」
驚悚畫面曝！重機新生高架追撞倒地　慘遭2車夾擊再輾過
「南瑪都」週末可能轉中颱！　南墜「靠近台灣」機率上升
快訊／周玉蔻電台被放「不明包裹」！　內容物曝光
法官墜百米深谷亡！妻小接噩耗　親友不捨祝願R.I.P.

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快可出國了！指揮中心通過「出入境團客指引」　邊境解封後廢禁團令

台師大9／28歡慶百歲生日　邀全球17萬校友回母校巡禮

「兩鐵旅遊列車」10／21首航！配頂級公路車　1.39萬起「首發快滿」

不甩教育部！5成高中未落實早自習新制　學生控：還拿來考試

輕颱南瑪都形成　鄭明典分享3颱共舞雲圖「去年也發生過」

快訊／本土續破4萬？中秋後高峰何時到　指揮中心14:00說明

「南瑪都」週末可能轉中颱！南墜「靠近台灣」機率上升中

自煮一碗海鮮粥「食材花460元」！他挺阿堂喊不貴　底下吵翻了

長榮航空「加值精選餐」　機上餐換購名廚美饌！每班限量20套

南投女嘴角長「消不掉的痘痘」　醫一看不對勁...竟是惡性腫瘤

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

許維恩比基尼激吻王家梁　遭酸「適合拍A片」高EQ回應

輔大2學生搶救統聯司機！　還原現況：是駕駛救了乘客

點魷魚圈店家送洋蔥圈！　他評1星業者貼影片打臉

因雨暫停！球員場邊尬舞　味全龍教練扛球棒修理

周興哲《月亮代表我的心》過中秋　新加坡翻唱孫燕姿、林俊傑經典

快可出國了！指揮中心通過「出入境團客指引」　邊境解封後廢禁團令

台師大9／28歡慶百歲生日　邀全球17萬校友回母校巡禮

「兩鐵旅遊列車」10／21首航！配頂級公路車　1.39萬起「首發快滿」

不甩教育部！5成高中未落實早自習新制　學生控：還拿來考試

輕颱南瑪都形成　鄭明典分享3颱共舞雲圖「去年也發生過」

快訊／本土續破4萬？中秋後高峰何時到　指揮中心14:00說明

「南瑪都」週末可能轉中颱！南墜「靠近台灣」機率上升中

自煮一碗海鮮粥「食材花460元」！他挺阿堂喊不貴　底下吵翻了

長榮航空「加值精選餐」　機上餐換購名廚美饌！每班限量20套

南投女嘴角長「消不掉的痘痘」　醫一看不對勁...竟是惡性腫瘤

iOS 16「APP下黑一塊」果粉崩潰喊醜！他供1招解　2步驟就完成

被質疑採激烈鎮暴拘提鄭南榕　侯友宜：尊重所有人的言論

掮客拉歐洲王儲背書兜售疫苗　陳時中：很多都是國際上的行騙

創新高！英國女王最後飛行「全球500萬人追蹤」　破裴洛西訪台紀錄

「我想O你」男室友傳訊離婚婦　烙人狠心打死他！6煞判刑

鄭南榕女兒要真相　民團籲侯友宜道歉：平庸也不該邪惡

侯友宜因鄭南榕案被林佳龍、綠營批　國民黨團：這些人矇著眼故意抹黑

歐錦賽成NBA「球星墳場」　3巨頭僅剩唐西奇力拚4強

新台幣重貶「1族群嗨爆了」　網喊35元不遠：躺著賺好爽

快可出國了！指揮中心通過「出入境團客指引」　邊境解封後廢禁團令

甜美比基尼妹「超巨彈力」　 晃暈4.9萬人：看了一天

生活熱門新聞

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

婚禮到不了「找媽媽妹妹代打」　新娘見1幕傻爆眼

快訊／09：35規模5.3地震！　最大震度4級

1.4萬人重複感染　一張圖懂標準

台灣選美佳麗被阻上台　原因曝光

市場賣冰棒「1枝1元」！他結帳聽價格傻了

梅花甩尾大雨北台　南瑪都恐明誕生

廖老大加盟店遭負評灌爆！業者：心好累

工地妹「彎腰攪水泥」3萬人朝聖　夜晚狂野真面目曝光

快訊／09：35地牛翻身　初判震度3級以上

「中秋烤全鱷」爆紅！　代價、口感曝光

今年首次三颱共舞　最新衛星照曝

更多熱門

相關新聞

強化學校營養午餐　教育部將成立「午餐食育科」

強化學校營養午餐　教育部將成立「午餐食育科」

為強化中小學營養午餐，教育部國教署長彭富源今天（13日）表示，將成立營養午餐專責單位「午餐食育科」，初步有10人編制，將和地方政府一起協助學校，確保營養午餐的品質。

台南惡火奪3命 　家屬忍痛到場協助鑑識

台南惡火奪3命 　家屬忍痛到場協助鑑識

今起校園不停課！補習班防疫也鬆綁　新制一次看

今起校園不停課！補習班防疫也鬆綁　新制一次看

讓偏鄉孩子愛上英語　教育部啟動遠距教學「解決師資聘任難題」

讓偏鄉孩子愛上英語　教育部啟動遠距教學「解決師資聘任難題」

台南2位教師獲數位學伴計畫傑出帶班老師

台南2位教師獲數位學伴計畫傑出帶班老師

關鍵字：

早自習調查廢除臺灣青年民主協會教育部

讀者迴響

熱門新聞

直擊温昇豪深夜進女星家「靠他肩上黏緊緊」

三颱共舞！南瑪都凌晨生成大迴轉　變天時間曝

妹子為何暈8+9？　他列舉6大強項：在女生眼中全是優點

86年首例！男撿袋鼠寶寶當寵物「被牠活活打死」

英女王國葬也有黑名單　3個國家禁止參加

遺體運送下山！她揭「陳伯均不打電話求救」原因曝光

咬鄰居仍堅持養 女主人被比特犬咬死

中秋烤肉「一家5確診」　醫曝1情況要快篩

網轟「販毒詐騙惡劣至極」　鳳梨認：一直都在彌補

雙重人格人妻親密到一半「突切換」　他好奇測試下場慘

快訊／找到了！北院法官登山失聯　今晨尋獲遺體

法官陳伯均下巴撕裂傷、手部蜷曲　仰躺陳屍箭竹林

王瞳手戴婚戒「裝艾成骨灰」！原訂大馬婚禮一個人啟程

5款iPhone舊機更新iOS 16　電池續航大提升

超級護妻3大星座男！Top 1永遠挺老婆

更多

最夯影音

更多
張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃

張翰「手抓女演員胸口」再挨轟！　網批「性騷擾」張鈞甯疑也遭殃
試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

試駕名車飆速140公里　自撞路樹前座2男不治

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

薔薔「首次同框生母」淚崩！ 　薔媽吐內心話：不想孩子受苦

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

女玩水上摩托車遭水柱沖傷　裝人工肛門！揪出教練無照

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

逛家具見路人用地毯作畫　看完成品網跪：請收膝蓋

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面