不甩教育部！5成高中未落實早自習新制　學生控：還拿來考試

▲早自習新制大調查，全台仍有近五成高中未落實，學生代表遞交調查報告給教育部官員。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

早自習新制實施至今三週，但是根據台灣青年民主協會今（14日）發布的「全台國高中早自習新制大調查」顯示，全台仍有近5成高中仍要求學生早自習到校，其中私校近8成，其中未落實比率依序為台中市、新北市、桃園市；此外，也有高達8成的國中，無視教育部政策，仍利用早自習在考試。

從這學期開始，教育部修正高中作息時間法規，實施早自習新制，高中生除每週一次的朝會外，其餘早自習時間都應開放學生自由參與，學生只要於第一節上課開始前抵達上課地點即可。國中小部分，也修法明訂「不得在早自習考試」。

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臺灣青年民主協會近期接到許多學生反映，學校並未落實早自習新制，甚至仍在早自習進行考試，青民協於9月3日發起「全台國高中早自習新制大調查」，短短一週的時間有超過 2200 位學生填答。青民協呼籲教育部，確實監督學校落實成效。

調查顯示，仍有46.3%的學校仍未落實早自習新制，其中私立學校高達75.6%，而未落實比率最高縣市分別為台中市（53.8%）、新北市（53.8%）、桃園市（51.1），台北市也佔了45.3%；而在國中調查部分，仍有高達86.4%的學校，會利用早自習考試。

調查還指出，未落實學校會「創造新名詞」變相強迫學生參加早自習，像是「引導學習」、「成果練習」，部分學校甚至發下「早自習家長同意書」，要家長勾選是否讓學生參加早自習，藉此規避學校責任。調查並點名雲林縣私立正心高中、新北市立明德高中、台北市私立東山高中等校，均有違反早自習新制規定。

▲學生代表出席記者會，控訴學校未落實早自習新制規定。（圖／記者楊惠琪攝）

青民協今舉行調查發布記者會，有多名高中生出席控訴學校未落實早自習新制。新北市南山高中學生林士軒說，校內仍有部分老師會利用早自習考試，「明明是一個教育學生民主素養的地方，結果自己卻沒有好好落實法規」。景美女中學生黃予安，因為家住土城，每天得搭乘校車，早自習新制上路，校車發車時間未變，一樣感受不到新制美意，向校方反映，學校卻以交通堵塞問題，拒絕更改發車時間。

教育部國教署專委詹雅惠在記者會中回應，會定期查核學校執行狀況，若有違反規定學校，公立學校依相關成績考核辦法懲處，私立學校則扣減獎補助款，也呼籲地方政府建立督導機制；此外，學生也可循管道向教育部申訴，教育部都會逐案追蹤查核，同時也會再次行文各校，重視搭乘校車上學的學生權益。