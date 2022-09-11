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讓偏鄉孩子愛上英語　教育部啟動遠距教學「解決師資聘任難題」

▲教育部推動遠距教學，解決偏鄉英語師資問題。（圖／教育部提供）

▲教育部推動遠距教學，解決偏鄉英語師資問題。（圖／教育部提供）

記者楊惠琪／台北報導

遠距英語教學，讓偏鄉孩子都能學英語！為解決偏鄉地區英語師資問題，教育國民及學前教育署與國立中央大學攜手推動「英語課程遠距教學研究計畫」，透過「遠距直播共學」模式，讓偏鄉學童線上學習英語，推動3年已有成效，有不少偏鄉學生在全國性英語考試中獲得佳績。

為解決偏鄉地區英語教師聘任不易問題，教育部自108學年度起委請國立中央大學辦理「英語課程遠距教學研究計畫」，遴選優良合格專業英語師資，透過「遠距直播共學」模式，鏈接偏遠地區學童的英語教學，3年累積協助12縣市、64所學校、1080位學生，計有21位優秀英語教師加入計畫。

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「在你意識到世界上沒有公平的事情後，你就會傾全力來打破不公平的現狀。」一位參與計畫的兼任教師說，參與計畫讓他深刻感受到偏鄉教育的困境與難題，希望持續投入，能幫助更多偏鄉的孩子。另一名參與的教師也說，「希望透過遠距教學，讓更多偏鄉的孩子愛上英語」。

▲教育部推動遠距教學，解決偏鄉英語師資問題。（圖／教育部提供）

▲教育部鼓勵更多英語教師加入，共同推動偏鄉英語遠距教學。（圖／教育部提供）

教育部表示，已有不少參與此教學計畫的學生，在全國性英語考試中有顯著進步，參加縣市政府舉辦的英語朗讀比賽獲特優、英語說故事比賽獲優等、英語讀者劇場獲甲等亮眼成績。未來教育部將持續邀請更多優秀英語師資加入，期待用鏡頭縮短老師與學生的距離，更弭平城鄉差距。

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