英女王國葬「3國被列黑名單」　封殺原因曝光！

▲英國女王伊莉莎白二世（Elizabeth II）駕崩，19日將舉行國葬儀式。（圖／CFP）



記者王佩翊／編譯

英國女王伊莉莎白二世8日駕崩，她的靈柩已抵達白金漢宮，19日將於西敏寺舉行國葬儀式，而英國皇室也已寄發邀請函給全球各國的元首與皇室成員。不過英國政府內部消息人員透露，有3個國家因被列入黑名單而並未獲邀，分別是俄羅斯、白俄羅斯以及緬甸，如今這3國「遭封殺」的原因也曝光。

根據《路透社》報導，俄羅斯、白俄羅斯以及緬甸政府並未獲邀參加英國女王伊莉莎白二世19日的國葬儀式。而這3個國家被排除在外的原因也曝了光。自從俄羅斯對烏克蘭發動武力進攻後，英國與其他西方國家盟友便共同在國際舞台上制裁俄國，因此此次也沒有邀請俄羅斯總統普丁參加女王的國葬儀式。

▲俄羅斯總統普丁向烏克蘭發動武力進攻，遭西方國家制裁，因此並未獲邀參加女王葬禮。（圖／達志影像／美聯社）



白俄羅斯則是因為支持俄國進攻行為，因此也被英國排除在外。此外，緬甸軍政府曾屠殺羅興亞人，隨著英國持續加大對於羅興亞的支持，因此也將緬甸軍政府列入制裁對象中。

根據BBC報導，預計將有500名來自世界各國的政要會在19日前往倫敦參加女王的國葬，英國政府也已經將邀請函發送給大多數與英國有外交關係的國家元首。

目前已經確定美國總統拜登、第一夫人吉兒夫婦、日本德仁天皇、雅子皇后確定出席，而這也將成為自疫情以來，英國規模最大的外交聚會。