1小時當街摸6女！北市Youbike狼隨機襲胸摸臀　8天至少15人受害

記者張君豪／台北報導

9月13日12時47分至14時許，台北市松山警分局陸續接獲多起女民眾報案，稱遭1騎乘腳踏車的男子徒手觸摸性騷擾，警方立即派員到場查處並調閱監視器畫面，迅速鎖定犯嫌特徵，火速於15時30分在松山區延壽街追緝犯嫌熊男到案，警方統計熊男當天犯下6起襲胸案見，因案情重大立即通報台北市婦幼警察隊徹底清查。

▲松山警方緊急逮捕涉嫌多起襲胸案件的熊姓犯嫌。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

松山警方表至：熊男無業且居無定所，13日中午騎乘竊取之YouBike單車自光復北路11巷口往八德路四段、東寧路至市民大道，沿途以徒手襲臀、襲胸之方式性騷擾6名女被害人。

松山警分局鑒於熊嫌犯案手法相當囂張，恐涉及其他性騷案件，立刻通報台北市婦幼警察隊清查，嗣經清查後發現，熊嫌於9月8日起至13日止，8天內至少15人受害，騷擾態樣均為騎乘腳踏車隨機觸摸被害人。

當天警詢後全案依違反性騷擾防治法、竊盜等罪嫌送台北地檢署偵辦，警方建請聲請預防性羈押或核發強制處分命令，以強化約制作為。其他性騷部分刻正由婦幼隊徹查並報請婦幼專責檢察官指揮偵辦。

松山分局呼籲，如民眾遇人身危害，務必即時報案，以利警方偵處，為保障身體自主權，請勇於舉發不法侵害，立即撥打110或利用「110視訊報案APP」視訊報案求助。

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