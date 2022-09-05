快訊／抓到了！北市松山區驚爆街頭性侵　惡狼這關鍵遭鎖定

▲指姦狼騎單車性侵夜歸女身影遭監視器錄下。（圖／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導



9月5日凌晨3時台北市松山警分局接獲報案，轄內松山區南京東路一帶有女子遭到陌生男子性侵導致下體受傷，三民派出所警力到場查處，惟涉案男子已經逃離現場。據瞭解，這名惡狼於南京東路騎單車假意向被害女問路後，尾隨被害女至案發地點，強壓被害女指侵得逞，涉嫌妨害性自主，轄區松山警方5日傍晚循線逮捕涉案人歸案。

▲松山分局偵查隊副隊長莊閔傑說明這起單車色狼性侵夜歸女案。（圖／記者張君豪翻攝）



警方調查，被害女子當時行經松山區南京東路5段時，遭到該名色狼騎乘YouBike問路，之後該男子就尾隨女被害人到松山區民生社區新東街一帶、約1公里路程，趁女子走在路旁，加上當時經過人車較少，強壓該女指姦得逞，男子犯案後倉皇騎單車離開，警方據此展開調查。



由於台北市甚少出現尾隨夜歸女子性侵事件，松山警方專案小組經擴大調閱案發地點周遭監視器，及調閱YouBike單車租借使用紀錄，鎖定指姦惡狼身分，5日下午緊急逮捕涉案人歸案，但因涉案人拒絕夜間偵訊，且須商請律師到場陪同偵訊，松山警方預計明天上午將依觸犯妨害性自主罪嫌移送。

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