巧合？偵辦「鄭捷案」2法官相繼遇難亡　法界人士無奈感慨「1句」

▲法官陳伯均登山遇難身亡。（圖／台北地院提供）

記者鄭文晴／綜合報導

台北地院法官陳伯均登山失蹤，在失聯64小時後，搜救人員今（14）在劍竹林內尋獲遺體，法界莫不感到痛心，巧合的是，陳伯均在擔任新北地院檢察官期間曾偵辦過鄭捷殺人案，而陪席審理此案的一審法官林晏鵬也因意外身亡，2人先後離世讓法界感嘆鄭捷怨念很深。

陳伯均11日帶著妻小前往登山，無奈天氣變化大，回程時起霧影響視線，在距離出口3.5公里時迷路，陳向妻小說自己先下切探路，並交代妻子若30分鐘後聯繫不上他就報案，卻碰上意外墜谷，4天後尋獲已成冰冷遺體。

▲▼消防人員昨日在下切30米處發現陳男另支登山杖、帽子、眼鏡盒、鞋子及背包套。（圖／記者鄧木卿翻攝，下同）

47歲的陳伯均是司法官訓練所44期結業，並在新北地檢署擔任檢察官時偵辦「鄭捷殺人案」，當時辦鄭捷案不眠不休，短時間即完成蒐證，並向法院求處死刑，在2018年時被任桃園地檢署擔任主任檢察官，在2021年才申請轉當法官，於台北地院家事庭任職。

陳伯均遇難的憾事令法界人士感慨萬分，想起曾一起審理鄭捷案一審的法官林晏鵬也是因為意外離世，感嘆鄭捷的怨念很深。

2015年4月30日新北地院法官林晏鵬中午騎單車外出後，被路人發現倒臥在法院附近的石門路旁，緊急送醫後仍然意識不清，送入長照病房後，於2017年離世。

▲ 鄭捷2014年5月21日在北捷板南線江子翠至龍山寺站隨機殺人，造成4死24人輕重傷，經法院判處死刑後，鄭捷已於2016年槍決伏法。（圖／ETtoday資料照）