法官池有山失聯64小時罹難　「晴天起大霧」奪命時間軸曝

記者哈勇嘎奧、鄧木卿 、翁子皓／台中報導

台北地院法官陳伯均11日帶著妻小到台中市和平區池有山登山，不料回程卻迷路，陳伯均獨自下切探路，從此失聯，妻子焦急報案。警消人員獲報後隨即派員上山搜救，先後尋獲陳伯均登山杖及衣物，但卻未找到陳伯均的身影，直到今（14）日上午7時45分許，在陳伯均失聯進入64小時後，於箭竹林內發現他的遺體。

▲法官陳伯均池有山罹難時間軸。（圖／視覺中心製）

陳伯均11日帶著妻小前往登山，據陳妻表示，本次的登山是經過事前規劃與申請，並考量出發當日天氣晴朗、颱風動態及妻小的腳程，於凌晨3點半即出發，預計中午12點到1點就可以抵達山下。

陳伯均一家人當天上午11點回程下山時，天氣變化劇烈，陳妻發聲表示，本來晴朗的天氣，突然起了大霧影響視線，導致一家人在距離出口約3.5公里的三叉營地迷路，陳安頓妻小原地等候，決定自己到前方探路。但過了15分鐘後，家人沒見到他走回來，又無法取得聯繫，焦急報案。

轄區警消11日下午4時11分獲報，遣第一批消防人員前往搜救，在池有山莊往三叉營地3.5k處，下切河谷40公尺處發現陳伯均的2支登山杖。警消13日繼續大動作搜尋，在稜線下切沿途發現尋獲陳伯均的登山帽、眼鏡盒、登山鞋及背包套，之後因天候不佳，山區大雨不斷增加救援困難，搜救人員於是暫停行動回到營地，待雨勢稍歇後再繼續搜救。

▲法官陳伯均登山失聯，搜救人員尋獲衣物及登山鞋。（圖／記者鄧木卿翻攝）

搜救人員歷經64小時搜救後，在今（14）日上午7時45分許於發現鞋、帽處下切20公尺的箭竹林內發現陳伯均遺體，而他下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲，呈現仰躺。據悉，陳妻事發後入住武陵山莊等候消息，但沒想到迎來的卻是噩耗，但她仍表現得相當鎮定，並不斷向搜救人員表示感謝。

▲登山迷路應變圖。（圖／視覺中心製）

搜救人員目前已將遺體打包完成，以脫拉器材合力搬運，現場樹木枝幹、岩石崎嶇陡峭，高度落差大，移動相當不易，消防人員小心翼翼利用繩索架設固定點，以橫切方式搬移至步道，目前已將遺體移至石瀑區，但由於雲層太厚，由消防局將當時氣候回報後，國搜中心評估天候不適合飛行，將等待天氣狀況允許再進行運送作業。

▲法官陳伯均遺體運送下山。（圖／記者鄧木卿、哈勇嘎奧翻攝）