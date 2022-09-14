再待一晚就回家…法官魂斷池有山　救難員徹夜陪伴等直升機

記者鄧木卿、哈勇嘎奧、蔡怡萍、鄒鎮宇／台中報導

台北地院家事庭法官陳伯均11日與妻小攀登台中池有山，失聯64小時後被發現罹難陳屍在百米深山谷。本預計14日將陳的遺體徒步移至石瀑區等候吊掛，但由於雲層太厚而取消，消防局將派2人陪伴陳伯均，等待15日直升機到來。

台中消防局表示，14日晚間會有兩名救難隊員紮營陪伴陳伯均，除了是對死者的尊重，也是擔心遺體會被動物啃食。目前其他的搜救隊員已往山下方向走，走了3小時路程到新達山屋休息，將看15日早上的天氣狀況如何再決定能不能飛。

▲▼法官陳伯均不幸遇難，遺體預計等待15日天氣狀況良好時吊掛下山。（圖／台北地院提供）



回顧整起事發經過，陳伯均11日帶著妻小登山，卻在三岔營地迷路，他當時決定下切探路，並交代妻子若30分鐘後聯繫不上他就報案。妻子當時在原地等候，但卻遲遲未見陳伯均返回於是報警處理。

搜救行動持續了64小時，今早蕭添益與洪華駿攀登團隊與消防局第二梯次4位人員，於發現鞋帽處下切20公尺的箭竹林內發現陳伯均遺體，他下巴撕裂傷、臉部擦傷、手部捲曲，呈現仰躺，而遺體上方的登山杖和鞋子等，初步研判可能是法官在跌落山谷而先前遺落，將遺體打包完成，將以脫拉器材搬運至步道上，再合力移往石瀑區，但天氣狀況問題而無法出動直升機吊掛。

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