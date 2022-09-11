姓「阮」買飲料　店員幫寫姓氏！見杯身1字她驚呆：誤會太大了

▲原PO看到店員寫的姓氏，不禁分享到有趣板。（圖／翻攝自Dcard）

網搜小組／鄺郁庭報導

「今天開開心心去買了飲料。」一位姓阮的女網友日前去買飲品，點餐時有跟店員報了姓氏。拿到飲料後，她一開始沒注意到杯身上的字樣，後來仔細一看店員寫的姓氏，瞬間覺得哭笑不得，便在Dcard的有趣板發文，「欸不是，這誤會太大了」，意外引發熱論。

這位女網友文中表示，她到連鎖咖啡店點了一杯冰搖紅茶，店員就問「請問小姐貴姓？」她則是老實報上姓氏「我姓阮」，接著就等飲品製作，「後來我等啊等，拿到飲料一開始沒什麼注意，後來發現……」

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原PO接著貼出一張照片，只見杯身上寫的並不是「阮」，而是「卵's」，讓她一頭問號，「卵？？？？？？卵‘s？？？？？？？？？」也透露這不是第一次發生，「上次訂位被寫『軟』，這次店員直接不演了」，文末還附上一個哭倒在地的表情符號，感覺相當哭笑不得。

照片一出，底下網友直笑，「好好笑哈哈哈哈！以後都說姓陳比較快啦」、「同姓擊個掌！有時候懶得解釋，我都會說我姓王」、「這也不是卵，感覺是卯」、「看圖片還以為是叩。」

話題還釣出店員幫忙解釋，「其實夥伴們遇到很少見的姓氏，真的會很慌張，排隊很長的時候思考的時間就更短了」，有時遇到很在乎姓氏的客人還會兇店員，「其實夥伴們都很辛苦，希望大家能夠多點鼓勵、少點謾罵。」