買星巴克！她見這幕大嘆「店員不演了」　釣出同姓+1：直接放棄

▲到星巴克購買飲品時，服務生通常會詢問姓氏並寫在杯子上。（圖／翻攝自星巴克臉書）



實習記者林郁婷／綜合報導

「阮、卵」傻傻分不清！一名有著特殊姓氏網友，中秋節到星巴克買飲料時，被店員詢問姓什麼後，拿到飲料才發現店員聽錯，讓她傻眼直呼，「這次店員直接不演了」。

一名女網友在Dcard以「欸不是，這誤會太大了」為題發文，表示開開心心到星巴克買飲料，點完餐後店員問她「請問小姐貴姓」，她回覆「我姓阮」，沒想到拿到飲料正要喝時，赫然發現店員剛剛聽錯，寫成了「卵's」，讓她超無奈，回想起過去經驗，她感嘆，「上次訂位被寫『軟』，這次店員直接不演了。」

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▲店員錯把「阮」寫成「卵」。（圖／翻攝自Dcard）



貼文一出，有同樣姓阮或是其他特殊姓氏的網友也深有同感，「同姓擊個掌，有時候懶得解釋我都會說我姓王」、「現在買東西訂位已經放棄用自己的姓了，直接用男友的????（他姓林）」、「我也是奇怪的姓，都用媽媽的大姓」。

有網友提出建議，「好好笑哈哈哈哈，以後都說姓陳比較快啦」、「阮月嬌的阮」、「可以直接說[阮經天]的[阮]，公眾人物人家一聽就不會寫錯了」。

有同為星巴克店員的網友留言澄清，「其實夥伴們遇到很少見的姓氏真的會很慌張，排隊很長的時候思考的時間就更短了，遇到很在乎姓氏的客人，他們會兇夥伴，其實夥伴們都很辛苦，希望大家能夠多點鼓勵少點謾罵。」