每年吃掉電費四分之一！　這5種「電力吸血鬼」超驚人

▲桌電只要插上電源，每年的電費可能就達到30美元。（圖／CFP）



記者張方瑀／綜合報導

許多人在夏季結束最擔心的就是收到電費帳單，不過「電力吸血鬼」可不只冷氣。根據美國統計，家用能源有將近四分之一都是被「未使用」的電器給消耗掉，其中耗電量最大的閒置電器就包含桌上型電腦、遊戲機和微波爐等，其中桌電只要插上電源，每年的電費可能就達到30美元。

根據《彭博社》報導，今年7月美國民眾的平均電費比前一年高出15％，是自2006年以來最高漲幅；美國國家資源保護委員會（National Resource Defense Council）指出，以加州7.2萬戶家庭的用電量為例，發現「電力吸血鬼」平均每年會消耗家庭用電總量的23％，大約佔165美元（約台幣5171元）左右。

▲電視遊樂器的耗電量也相當大。（圖／CFP）



所謂「電力吸血鬼」（Energy vampires）就是在未使用的狀態下，仍舊插著電源的電器，這些電器即便未開機也會耗損電力，尤其是那些持續開機並處於「待機狀態」的電器是最恐怖的耗電設備，例如電視、電腦、機上盒，或是任何可用遙控器開啟的電器。外媒就統計出家庭最常見的種電力吸血鬼：

桌上型電腦

一台基本的桌上型電腦，包含顯示器和路由器，只要插上電源，每年消耗的電力就可高達30美元（約台幣940元）。

遊戲機

例如PS4、PS5和Xbox這類的遊戲機都會消耗巨大的電力，如果一整天都未開機玩遊戲，它插電待機所消耗的電量，足以讓你的手機充飽兩次電。

微波爐

使用微波爐的耗電量其實不高，每次只使用短短的數分鐘，但讓它整天處於待機狀態，還是讓整體耗電量提高，除了在未使用時拔掉插頭外，也可以關掉微波爐的時鐘顯示功能，避免浪費電源。

立體環繞音響

根據統計，立體環繞音響在「插上電未使用」的狀態，一年就可以耗掉10美元（約台幣313元）的電力，這還不包含使用成本。

充電器

在不給設備充電的情況下，手機和筆電充電器分別消耗0.26瓦和4.42瓦，這樣的數字雖然看似很小，但一整個月累積下來的費用也是非常驚人。