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台灣選美佳麗「被阻止上台」哭紅眼　女官員怒曝原因：連這都不放過

▲▼欺人太甚！台灣佳麗遭中國打壓 黯然落淚畫面曝光。（圖／翻攝自余宛如臉書）

▲台灣選美佳麗遭中國打壓，上台前一刻被拉住，在台下黯然落淚。（圖／翻攝自余宛如臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

中國經常在各種國際場合上打壓台灣，桃園市政府資訊科技局長余宛如13日出席一場開幕會時，來自各國參選亞洲環球小姐的佳麗們紛紛上台，不料代表台灣參加亞洲環球小姐選美的佳麗高曼容卻因中國打壓無法上台，委屈落淚，氣得她大罵「中國對台灣的打壓無所不在，連資訊界盛會都不放過」。

余宛如13日出席在馬來西亞檳城舉辦的2022世界創新與科技大會開幕儀式，來自各國參選亞洲環球小姐的佳麗一一上台，用自己國家的語言跟大會所有來賓打招呼，過程中他們發現有代表台灣參加比賽的佳麗時，原本都興奮地準備要大喊加油時，下一秒卻發生意外情況

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余宛如指出，台灣佳麗高曼容上台時突然被拉住，直到所有的佳麗都上台，揮舞著自己國家的國旗時，才得知在最後一刻，大會因為中國打壓，決定不讓台灣佳麗上台，「我的手機錄下整個過程，最後曼容難掩傷心落淚。團隊當下大喊Taiwan Go，幫高曼容加油，也讓在場的來賓知道，台灣佳麗也有出席」。

余宛如說，「事後我找到曼容，安慰並鼓勵她，WCIT主辦方也來跟她道歉，主辦方也是在最後一刻才被迫不讓台灣佳麗上台，原因大家心知肚明」。她直言「中國的無理打壓，是民主國家不能忍受的，而我們的路還很長，更要努力與民主國家的朋友繼續努力，只有團結一起加油」。

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