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奇葩妹翻桌逼下跪「氣男友不幫剝蝦」　男主角認錯：會送iPhone14

女網友到男友家烤肉，結果爆發衝突。（示意圖／翻攝自pexels）

▲女網友到男友家烤肉，結果爆發衝突。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

一名女網友日前到男友家烤肉時，要求男友幫忙剝蝦遭拒絕，竟氣得當場翻桌，還要對方當眾下跪，她才肯原諒，奇葩價值觀引爆大批網友怒火。對此，男主角今（13日）出面回應，強調自己過去有不良紀錄，才導致女友缺乏安全感，當天是2人沒溝通好，才會發生尷尬一幕，希望網友別再責備女友。

原PO在臉書社團「匿名2公社」發文，「我女友其實非常善良，只是有時候她脾氣不太好，希望你們大家不要跟她計較。她會變成現在這樣，全都是我的問題，因為以前我有不良記錄被她抓到，所以她才會這麼沒有安全感，也是從那天起她只要一吵架，就會常常翻舊帳要我下跪道歉，這全都是我一開始就做錯事」。

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針對送禮物問題，男方說明，「女友的情緒一直都很敏感，從我說不要送禮給她時，她就一直懷疑我是不是又偷吃了？我真的不怪她，因為那麼多節日，我也送到不知道要送什麼了，本來想說等iPhone 14出再送給她，剛好給她一個驚喜，沒想到會讓她變得這麼敏感，還在中秋烤肉那天鬧了這麼一齣。」

男網友提到，烤肉當天是他沒有事前跟女友溝通好，想要幫她在家人面前做形象，結果卻因為平時的習慣，造就了尷尬場面，「那天我也真的很對不起她，讓她一個人從我家走回她家，讓她走了兩個小時的路才回到家，那天她還穿高跟鞋，都把腳磨破了，真的對她很抱歉，真的對她很抱歉」。

他接著透露，女友當天離開後，自己有把原委告訴父母，「我爸媽知道事情緣由後，也是先我把我罵了一頓，畢竟一開始不對的是我，不該怪我女友這麼對我，還要我把她帶回去再好好吃一次飯。最後我跟女友也好好溝通過了，她也說會好好跟我家人道歉，畢竟那天翻桌確實不對，也有很多不禮貌的地方，她也有好好反省了」。

貼文曝光後，多數網友仍不買帳，紛紛留言「那請你好好牽好她的手，不要放出來殘害其他人」、「果然是一對～請抓住彼此的手千萬不要放生彼此喔」、「無言，你要是我兒子我會叫你們二個都給我滾，礙眼」、「我男友偷吃我都不敢翻舊帳要他下跪道歉」、「要天長地久喔～你們非常絕配，不要放出來哦」。

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