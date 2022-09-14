ET專訪／看對手深陷抄襲風暴　賴香伶：真的做不對就道歉

▲台灣民眾黨立委賴香伶專訪。（圖／記者屠惠剛攝）



◎採訪：陳家祥、蘇晏男、陶本和

◎攝影：屠惠剛、陳煥丞

文／陳家祥

2022年底選戰腳步接近，桃園市長之爭因為「論文案」、「抄襲」等關鍵字，躍升為全國焦點，藍綠兩陣營激烈互鬥。在兩股對立陣營中，民眾黨桃園市長參選人賴香伶維持穩健的選舉步調，談及對手時，她說，2大政黨提名的程序就顯露政治算計，不論是為何挺堅、結案報告的抄襲，都沒有正面的答覆；而她自己則會努力讓市民看到，她願意解決大家的擔憂、能夠處理法案的一面。

這次從政務官、不分區立委到躍居前線擔任市長參選人，還身兼「母雞」的角色，談到如何透過自身的影響力去拉抬小雞，賴香伶說，會召開議題性的記者會、陳情案，直接訴諸市民有感的議題來進行選舉，是一種比較扎實的負責任態度，而且第三勢力畢竟資源少。

而談到自己與張善政、鄭運鵬2位對手的區別，賴香伶直言，從2大政黨提名的程序跟過程，就已經比較顯露出政治的算計為主，他們會以自己政治利害來可慮提名。

「第一，我跟他們的差別就是，我是用初選的方式，透過黨內投票、透過民調，由民眾黨直接推薦、確立我的參選資格。」賴香伶說，相信只要越靠近選舉，很多的朋友就會發現，有初選機制還是最公平的方式，「第二個就是，不管鄭運鵬委員或張善政院長，他們對於現在的桃園市民的疑問，都沒有給過答案」。

賴香伶提到，鄭運鵬來說，就要問他為什麼一直堅信林智堅的論文是真的？為什麼到現在還是要挺他？至今也沒有其他資料佐證他是有所本，「這會讓大家對於鄭運鵬有一個問號，你是為挺而挺、為了小英總統的一個指令，就好像沒有自己的判斷」；她說，市民會擔心，到時候鄭運鵬會不會剛愎自用？會不會一聲令下之後，不改就不改、挺到底，這在市政上就不夠周延，也不夠沉穩。

至於張善政部分，賴香伶則說，張善政的政見不明確，然後最近爆發的農委會補助案抄襲事件也可以看出，他作為計畫主持人，面對外界的疑問，說明都不夠明確精準，只有講說「如果我有拿1塊錢，我就退選」，這上升到意氣之爭，把這件事情當口水戰。

賴香伶強調，自己現在還是立法委員的身分，能夠對很多政策或法案，提出比較能解決問題的版本。比如台南殺警案之後，外界擔憂警力、設備、用槍時機等，她可以透過在國會的角色，以及在參選的過程裡面，讓市民更看到她願意解決大家的擔憂，能夠處理法案的修法。

另外，桃園市長選舉因為「論文抄襲」案躍升為全國注目的焦點，但同時也讓選舉失焦，談及對於「誠信」的定義，賴香伶認為，大家對誠信的標準應該是對這事情是否忠於自己，「如果真的做的不對，就是很誠心的跟社會說明、道歉」，選舉的檢驗是比較深度的，跟每一個人對你的印象有關，是非常直接的標籤。

賴香伶也點出一個現象，指這場桃園選舉，幾乎都會看到鄭文燦的身影，她到每個地方，就是看到鄭文燦帶著鄭運鵬，「鄭運鵬委員沒有自己選戰的角色跟節奏，那好像還是以一個文燦小弟的接班人，一定要文燦大哥帶著他走，這是我覺得現在比較有趣的選舉現象」。

賴香伶直言，民進黨執政下，很多決策模式還是用派系的平衡去來考慮，她不希望執政黨老是用這樣的方式處理黨內接班的問題，所以一定要有更強的在野黨，更多新政治、新政黨，來讓這樣的文化有所調整。