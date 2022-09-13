大溪警分局南雅派出所新建工程動工　鄭文燦：建物融入木雕特色

▲桃園市大溪警分局南雅派出所新建工程今（13）日動工，市長鄭文燦、警察局長徐錫榮等人捻香祈求施工順利。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市警局大溪分局南雅派出所新建工程開工典禮今（13）日上午舉行，市長鄭文燦指出，南雅派出所因人員擴編，導致辦公廳舍空間狹小不敷使用，且位於舊市區，民眾停車洽公不易。市府在大溪都市計畫區內，擇定原廢棄警察宿舍用地新建大溪南雅派出所，規劃地上3層、地下1層建物。建物外觀以浮舟、燈塔造型符合大溪木雕特色，預計後年元月竣工啟用。

▲桃園市大溪警分局南雅派出所新建工程今（13）日動工，市長鄭文燦、警察局長徐錫榮與各界來賓主持開工儀式。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦指出，大溪警分局南雅派出所轄區共有6個里，總人口數近3萬人，位處大溪老城區核心地帶，包括大溪老街、大溪木藝生態博館與月眉休閒農業園區等皆位於此處，常有普濟堂關聖帝君遶境、月眉花彩節等大型活動，交通與治安工作皆十分繁重。市府擇定舊警察宿舍興建大溪南雅派出所，可讓員警辦公、民眾洽公更加方便，另也是活化閒置土地、消除治安死角的最佳案例。

鄭文燦還說，本案工程總經費為1億923萬2,000元，因疫情影響，營建成本大幅上漲，經3次公開招標均未能順利發包，後追加工程預算2,176萬8,000元，總工程經費修正為1億3,100萬元，預估將於後年1月竣工，讓員警擁有足夠的辦公空間環境，以提供優質警政服務。

▲桃園市大溪警分局南雅派出所新建工程今（13）日開工，市長鄭文燦說明工程重點。（圖／記者沈繼昌翻攝）

鄭文燦強調，桃園市升格8年來，市府共編列26億元預算，投入轄內警察局與派出所修建，目前已新建完成10個警察廳舍，包括大溪交通分隊與大溪分局等，另有7處分局與派出所興建當，包括蘆竹分局、桃園小檜溪派出所、中壢仁愛派出所、龜山坪頂派出所、楊梅草湳派出所、新屋埔頂派出所、大溪南雅派出所等。另外，楊梅警分局原規劃於2015年至2016年完成結構補強，後經市府進行結構鑑定後決定重建，盼能在明年進入細部規劃，後年能爭取預算進行重建。市府還規劃八德、草漯2處派出所，盼能有效提升見警率，守護市民安全。

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