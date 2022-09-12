美式、拿鐵買2送2！4大超商「開工優惠」一次看　茶飲爽喝第2杯7折

▲4大超商開工日咖啡飲品優惠懶人包。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠、周姈姈／台北報導

放完3天中秋連假別憂鬱！《ETtoday新聞雲》幫整理4大超商「開工限定」小確幸，不僅可以爽喝美式、拿鐵買2送2，還有多款咖啡飲品組合價可以囤著喝，而喜歡喝茶的也有第2杯下殺7折等優惠，上班族通通要把握機會喝。

▲7-11祭出多款指定飲品組合優惠價。

●7-11

7-11即日起至9月13日於OPEN POINT行動隨時取祭出「CITY系列指定飲品組合優惠價666元」，品項有CITY PRIMA精品拿鐵12杯、CITY CAFE特大杯美式20杯、CITY CAFE大杯拿鐵18杯、CITY CAFE脆酷摩卡14杯、CITY PEARL黑糖珍珠撞奶16杯以及CITY TEA現萃茶經典純奶茶或四季春純奶青任選20杯；除外還有CITY CAFE大杯美式或濃萃美式享「同品項買10送8」優惠，最多狂省400元。

●全家

全家全門市即日起至9月20日祭出「Let’s Café全品項第2杯7折」優惠，加碼使用全盈+PAY還能爽喝再睡5分鐘聯名飲品單杯打79折；另，私品茶全系列也同享「全品項第2杯7折」優惠。

●OK mart

OK mart全門市今（12）日祭出限時1天「大杯莊園級美式／拿鐵同品項買2送2」優惠，加碼喝「西西里咖啡」、「西西里氣泡咖啡」、「鳳梨冰茶」及「鳳梨蘋果果粒茶」任選第2杯只要半價。

●萊爾富

萊爾富全門市即日起至9月20日祭出Hi Café大杯特濃拿鐵」以及「Hi Café大杯特濃美式」通通只要49元；加碼推「Hi Café茶飲全品項第2杯7折喝」優惠，價格不同則以「2杯85折」計。

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