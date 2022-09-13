互咬先開火！亞美尼亞、亞塞拜然又爆邊境衝突　至少49人喪命

▲亞美尼亞裔炮兵在邊境納卡地區朝亞塞拜然開火。（圖／路透）

記者吳美依／綜合外電報導

高加索國家亞美尼亞、亞塞拜然13日凌晨再度爆發大規模邊境衝突，雙方都指責對方率先開火。亞美尼亞宣稱多達49名士兵喪生，但亞塞拜然表示該國也有官兵傷亡，而此舉是為了報復對方先前發動的襲擊。與此同時，俄國宣稱已居中調停、促成2國停火，卻被亞塞拜然媒體爆料，雙方休戰不到15分鐘又破功。

《路透社》、《美聯社》等外媒報導，亞美尼亞政府表示，亞塞拜然試圖進犯邊境，還動用火炮、無人機及大口徑武器，攻擊該國6處軍事陣地。總理帕辛揚（Nikol Pashinyan）向國會報告前線傷亡時說，整體而言，交火情況已經趨緩，但在某些地方依然非常激烈。

不過，亞塞拜然指控，根本就是亞美尼亞先對該國邊境3處軍事陣地開火，並且展開「大規模破壞行動」，不僅動用迫擊炮等武器，甚至埋下地雷。他們並未透露確切傷亡人數，但稱「已經採取明確的報復措施」。

▲部署前線的亞美尼亞士兵。（圖／達志影像／美聯社）

俄國外交部則是發布聲明，呼籲2國停止敵對行動，遵守停火協議。莫斯科對雙方再度爆發的戰火表示「極度關切」，並表示爭端應該「完全透過政治及外交手段」解決，「我們呼籲雙方克制，避免局勢進一步升級，並且嚴格遵守停火協議。」

亞美尼亞、亞塞拜然陷入緊張衝突長達數十年，而雙方導火線就在於邊境的納戈爾諾．卡拉巴赫（Nagorno-Karabakh，簡稱納卡）地區。這裡被國際承認為亞塞拜然的一部份，但居民大多都是亞美尼亞裔，自從1994年分離主義戰爭結束後，當地武裝分子獲得亞美尼亞政府支持，長期把持納卡地區。

2020年，兩國再度為了納卡地區爆發為期6周的戰爭，導致超過6600人喪生，最後在俄國調停下達成停火協議。根據停火協議，亞塞拜然重新拿回納卡及周邊大部分領土，俄方也在當地佈署約2000名維和人員，確保協議落實。