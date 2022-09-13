帥氣老闆陪試駕BMW M3慘亡！哥殯儀館認完屍　含淚凝視椎心父

記者陳以昇、翁子皓／新北報導

桃園市八德區東勇北路12日晚間8時許發生一起死亡車禍，林姓車行老闆陪林姓夫婦客戶試駕土豪金BMW M3，不明原因自撞路樹，釀2死1傷。今下午林老闆的哥哥前往板橋殯儀館認屍，在確認弟弟遺體後，坐在椅子上，含淚啜泣望著一旁的父親，彷彿是在告訴爸爸，弟弟在他最愛的工作崗位上走了。

▲林姓車行老闆的哥哥，坐在椅子上含淚啜泣，望著白髮人送黑髮人的傷心父親。（圖／記者陳以昇攝）

林姓車行老闆的臉書幾乎都是賣車的資訊，看得出他相當熱愛車子，也非常熱衷在自己的工作上。今日林姓車行老闆的哥哥與父親前往殯儀館陪同檢方相驗，林老闆的哥哥在確認完弟弟的遺體後，坐在椅子上含淚啜泣望著父親，他知道自己的弟弟平時用心經營車行，認真工作，不料因為陪試駕，竟然在最熱愛的工作崗位上喪命，他飽含淚水的眼神中，彷彿是在告訴爸爸，弟弟真的走了，在他最愛的工作上走了。

▲林姓車行老闆的父親。（圖／記者陳以昇攝）

回顧整起案件的事發經過，31歲林姓車行老闆陪林姓夫妻上路試車，自己坐在副駕，不料車輛因不明原因自撞路樹，導致他全身多處骨折，他與林姓駕駛被救出時當場失去生命跡象，而要價不菲的BMW M3，也因「包樹」撞爛，左側車身嚴重凹陷、變形，時速指針還停在140公里，後座的方女，被發現時躺在後座、雙腳骨折，這起嚴重車禍也釀2死1傷悲劇。

與林姓老闆在桃園合夥開車行的合夥人，稍早也在臉書難過寫下「不是說好房子要買在我旁邊嗎，住一起嗎，我真的沒辦法接受」最後放上2人帥氣背影合照。林老闆臉書最後一篇PO文仍然是賣車的資訊，昔日的朋友聽聞林老闆過世的消息，紛紛在PO文下留言，願林老闆一路好走。