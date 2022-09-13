BMW M3撞樹釀2死！駕駛父質疑「暴衝」：他18歲就會開車技術很好

▲桃園BMW車禍林姓駕駛的父親表示，兒字開車技術很好，懷疑是車輛暴衝釀禍。（圖／記者陳以昇攝）

記者陳以昇、翁子皓／桃園報導

桃園市八德區東勇北路12日晚間8點多，一輛土豪金BMW M3自撞路樹，造成前座林姓駕駛與車行老闆傷重不治，後座林姓駕駛的妻子方女則雙腳骨折被送進加護病房。林姓駕駛的父親今陪同檢方相驗步出殯儀館時表示，兒子18歲就會開車，而且技術很好，不知道為什麼會發生車禍，懷疑是車子暴衝，加上天雨路滑，才發生如此慘劇。

林姓駕駛的父親今日步出桃殯時表示，兒子平時的工作是安裝鋁門窗，昨日兒子有說要去訂東西，沒想到竟然是要去試車，還說兒子本來就有一輛車了，所以不知道他還想要一台新車，在提及兒子的開車技術時，林父表示兒子駕駛技術很不錯，從18歲開到現在，他還懷疑兒子的車禍是由於車子暴衝，加上天雨路滑，煞車不及釀禍。

回顧整起案情件，林姓駕駛12日晚間8時許在車行老闆陪同下，後座載著方姓妻子一起上路試車，行駛到東勇北路180號突自撞路樹，3人受困救出後，駕駛林男、車行老闆已無呼吸心跳，搶救後宣告不治，後座26歲方女雙腿骨折。

據查，事發地點距離車行車庫僅850公尺遠，以一般時速開車車只需2分鐘，而東勇北路因路闊又筆直，許多開豪車的車主都喜歡在該條馬路上競速，還被網友戲稱為「東勇賽道」。而這台肇事車輛被拖走時，時速表上的紅針仍停在140，顯示事發當時時速相當驚人。

▲BMW M3車禍奪2命，從車體變形情況來看，可想見事發當時車速之快、撞擊力道之大。（圖／記者游宗樺攝）