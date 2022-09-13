哀悼女王！倫敦恐塞爆75萬人瞻仰「估排隊35小時」　規模堪比黛妃

▲英國女王國葬估計將有75萬人湧進倫敦，排隊時間恐達35小時。圖為女王靈柩11日移靈愛丁堡荷里路德宮時，民眾夾道致敬哀悼。（圖／路透）

記者張寧倢／綜合外電報導

已故英國女王國葬預計19日在倫敦西敏寺舉行，並在葬禮前開放瞻仰遺容4天，據英媒預測，屆時海內外將有超過75萬人前來弔唁，排隊時間恐達到驚人的35個小時，排隊人龍估將綿延8公里，甚至可能達到1997年黛安娜王妃葬禮時湧入100萬人的空前規模。

▲女王國葬的弔唁人潮規模可能相當於黛安娜王妃葬禮。圖為1987年的英國女王伊莉莎白二世與黛安娜王妃。（圖／達志影像／美聯社）

據《泰晤士報》指出，英國女王14日將移靈國會大廈西敏宮（Westminster Hall）並於下午5時起24小時開放公眾瞻仰4天，直到19日上午至西敏寺正式舉行國葬儀式。據英國內閣單位估計，屆時可能有超過75萬人抵達倫敦悼念女王，等待進入西敏宮的人龍最長可能綿延8公里，當局正在針對可能出現史無前例的弔唁人潮，制定緊急應對計畫。

▲愛丁堡民眾12日連夜排隊，等待進入聖吉爾斯大教堂，瞻仰英國女王伊莉莎白二世靈柩。（圖／路透）

《泰晤士報》預測，弔唁民眾排隊時間可能達到驚人的35個小時，且西敏宮4天下來可消化的容留人數約僅35萬人，若人數太多還可能提前關閉隊伍，這意味著有75萬人中有超過半數民眾可能無法順利進場瞻仰女王。政府匿名人士透露，實際人潮可能還會更多，難以預測。《衛報》報導則稱，安保人員估計排隊人數將落在75萬至100萬人之間。

▲外媒報導，愛丁堡聖吉爾斯大教堂外的估計排隊時間已達15小時。（圖／路透）

報導提到，查爾斯三世的前妻、深受英國人民愛戴的黛安娜王妃1997年舉行葬禮時倫敦湧入了100萬人的空前規模，此次伊莉莎白二世女王的弔唁人潮有可能與其相當。英國當局發出警告，呼籲民眾不要在未開放時就提前連夜露宿排隊，否則可能會被驅離現場，另外，一旦悼念完畢離開後就無法保證再次入場。西敏宮周邊街道12日已部署眾多警力和維安人員，並正在各處設置屏障護欄和流動廁所。

另外，根據外媒指出，目前女王正停靈於愛丁堡的聖吉爾斯大教堂（St Giles' Cathedral），僅開放24小時供蘇格蘭民眾瞻仰，教堂外現已排起長長人龍，等待時間估計約需15小時。

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