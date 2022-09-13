滑IG「2詭異功能」妹子怕爆！眾人見1設定也驚：感覺被看光

▲不少人每天都習慣逛逛IG等社群網站。（示意圖／記者劉維榛攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

很多人每天都會逛逛FB或IG等社群網站，有時看到新功能推出，總讓人忍不住試用或玩玩看。有女網友日前卻發現，IG出現2個詭異功能，其中一個設定讓她直呼，「好可怕，什麼時候開始有這個東西的？」不少網友也驚呆，「太變態了吧」、「感覺隱私被看光光」、「第二個功能的意義是什麼啊！超怪！」

這位女網友在Dcard的閒聊板上發文，「兩個IG詭異功能」，文中貼出截圖，「起床先是看到這個，什麼優先順序？在狄卡爬文，也沒特別看到有人討論」，只見她打開IG的私訊小盒子，發現好幾個新訊息都顯示「優先順序」，讓她覺得很納悶。

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▲超多條訊息都顯示「優先順序」。（圖／翻攝自Dcard）

「那就算了，不太影響到我使用，重點是！點進聊天設定忽然看到這個……」接著她又貼出另一張截圖，可以看到原PO截下的是「分享你的聊天動態」這個設定，底下說明為「讓聊天室成員掌握你的聊天動態，例如正在觀看連續短片」，而設定是被打開的狀態。

由於不懂這個設定是什麼，女網友就表示，「是自動被打開的，好可怕！什麼時候開始有這個東西的？」據悉，想看到這個設定，首先點選任一聊天室，點進「名字」，就會看到「分享聊天動態」。

只看字面意思，一票網友不禁直呼「分享你的聊天動態」這功能很母湯，「好奇第二個功能，我是先把它關了」、「第二個功能也太變態了吧」、「看到妳這篇，才發現我竟然也有第二個功能……該不會會顯示『正在與他人傳送訊息』之類的吧？」

▲許多人都好奇「分享你的聊天動態」到底是什麼功能？（圖／翻攝自Dcard）

不過也有人猜測，「是不是你在IG上看的影片，然後可能會推薦給跟你在聊天室裡的那個人？」「第二個功能我猜應該是跟FB一樣，就是那個人如果有在你沒追蹤的貼文底下留言，但你還是能看到。」「第二個是指跟『正在聊天的那個人』分享動態吧？例如我正在打字，對方就會出現……那個符號，或者是我截圖他傳來的影片，對方會顯示我這邊截圖。應該不是大家想的那麼變態」

還有網友對於「優先順序」也有同款疑惑，「真的很想知道什麼是優先順序」、「我的也有，看了很阿雜」、「我有很久了，但一直不知道是什麼意思，但不影響使用就不管他了」、「那個優先順序都會不同人換來換去，超怪。」