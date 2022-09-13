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上班聽到低鳴聲！妹子這部位突被「姊夫」震一下　當場嚇壞了

▲▼ 包裹,免運,宅配（圖／記者劉維榛攝）

▲示意圖，和本新聞無關。（圖／記者劉維榛攝）

記者朱祖儀／綜合報導

寄出包裹前應該要先留意開關是否關閉。一名女網友表示，近日工作的時候，一直聽到一個低鳴聲，原以為是咖啡機，之後摸到一個包裹突然在震動，才知道原來聲音是從這裡面傳出來的。之後一查才知道裡面裝的是「姊夫」，讓她有點尷尬。PO文曝光後，網友紛紛笑說「證明使用上沒問題！」

原PO在「Dcard」發文表示，某天早上在上架包裹的時候，一直聽到「恩恩恩」的低鳴聲，原以為是咖啡機操作的聲音，因此沒有想太多。但之後手經過大腿的瞬間，突然感覺到有震動，還以為是手機收到訊息，可是拿出來看又沒有通知，讓她很納悶，不知道到底是什麼狀況。

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之後原PO拿起其中一個包裹，發現裡面的物品不停震動，嚇得馬上把手抽回來，才發現聲音是從這裡面傳出來的。確認物品後得知裡面裝的是情趣用品，讓她有些驚訝，只能提醒一句，「下次要寄的時候請先不要充電好嗎？不然真的會嚇到人啦」。

▲▼。（圖／翻攝自Dcard）

▲原PO被包裹震到。（圖／翻攝自Dcard）

不少人看到後紛紛笑說，「我要笑死，取貨的時候如果還在震，感覺場面很好笑」、「有次踢到隨身行李裡的電動牙刷，我朋友們用曖昧眼神看我」、「你要怎麼證明裡面是情趣用品？難道…」、「證明功能正常」、「情趣用品：放我出去」、「說不定是自動震動貓沙鏟」、「我昨天搬家的時候也是，我爸還問什麼聲音，我還怕他當下叫我拆行李關掉，不過後來發現其實是毛球機」。

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包裹情趣用品震動低鳴

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