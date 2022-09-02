無人機闖金門投「榨蛋」　兇手找到了！囂張曬86秒影片：慰問守軍

記者柯沛辰、林名揚／金門報導

中國大陸民用無人機2日再闖金門烈嶼，並投放「榨蛋」包裹。經查，該包裹是一名微博網友利用無人機投放，內容還附上一張信，自嘲大陸生活條件差、吃不起茶葉蛋跟榨菜，所以特別送上大禮，「慰問前線守軍」。

微博網友「泉州機長」2日上傳一段影片，內容可見他開車前往廈門海邊，在無人機上安裝空投裝置，並將茶葉蛋、榨菜放入紅色塑膠袋內，同時附上一封信，「這是我們大陸最珍貴的食物，平時自己都捨不得吃，各位台灣同胞，這是我們最真誠的禮品哈哈。」

▲大陸玩家先後放入榨菜、茶葉蛋，笑稱「這是我們最真誠的禮品」。（圖／翻攝自微博）

信中寫著，「台灣同胞們，你們好，一線執勤辛苦了，大陸的生活條件比較差，吃不起茶葉蛋和榨菜，蛋是我們把最好的、吃不起的榨菜茶葉蛋送給你們，慰問前線守軍，兩岸人民永遠是一家人。」

許多微博網友看完很興奮，紛紛留言「下了血本，這麼珍貴的禮物」、「下次該送田鼠了，大陸重要的蛋白質來源」、「國慶可以組一個無人機表演小隊去表演」、「下集搞快點，期待」。

不過，也有人提醒「你的行為違反兩岸航空器管理條例」，結果引起其他人反彈「官方目前都沒意見，要你出頭？」、「那你報警阿」、「不要亂講，這是民間友好互動！」

▼包裹內附上一封信，「慰問前線守軍」。（圖／翻攝自微博）

對此，陸軍金門防衛指揮部表示，守軍2日下午於貴山海灘附近巡查時，發現以垃圾袋包裹之食品，疑似遭驅逐不明無人機投擲。守軍已通報各據點、單位，持續加強警戒搜索，對於陸區無人機持續挑釁騷擾，甚至以投擲物品危害軍民安全，國軍將依自我防衛原則，採取必要且強力的反制措施。

包裹內之所以擺放滷蛋與涪陵榨菜，主要是嘲諷2011年發生的「茶葉蛋事件」與2019年的「涪陵榨菜」。當時台灣政論節目談到中國大陸民間經濟狀況，稱大陸民眾吃不起茶葉蛋與榨菜，引起微博網友譁然，此後也成為大陸網友反串、揶揄台灣的題材。

▼「泉州機長」事後將影片發到微博，結果大批網友情緒亢奮，要求再拍一集。（圖／翻攝自微博）

▼國軍在金門發現漂流物，內容如影片中所述，有一包滷蛋（茶葉蛋），以及一包涪陵榨菜。（圖／國防部）

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