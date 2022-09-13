法官登山失聯！法界集氣求平安　女律師心急：拜託回來繼續電我

記者朱祖儀／綜合報導

台北地方法院家事庭法官陳伯均11日和家人到台中武陵攀登池有山，沒想到先去探路卻不幸失聯，家人心急報警協尋，但至今尚無下落。不僅家屬擔心，法界人士紛紛替他集氣，家事律師梁維珊也在臉書祈禱，希望對方平安回家，「繼續在法庭上電我」。

▲搜救隊發現陳伯均的2支登山杖。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝）

陳伯均11日和家人一起到台中武陵桃山池有山時，先行前往探路，但過了15分鐘後，家人沒見到他走回來，又無法取得聯繫，因此通報警消單位協助搜尋。但經過1天搜索仍未發現他的蹤跡，僅於下切河谷40公尺處發現陳伯均的2支登山杖。

不少法界人士看到陳伯均失蹤消息都很擔心，紛紛為他祈禱。梁維珊也在臉書發文，同樣為陳伯均禱告，希望對方能夠平平安安回家，「繼續在法庭上電我，真的拜託，快快平安歸隊，我甘願去法庭讓你海電」。

▲梁維珊替陳伯均禱告。（圖／翻攝自Facebook／Nicole Leung）

據悉，陳伯均為司法官訓練所44期結業，在新北地檢署曾偵辦鄭捷殺人案，2018年獲派桃檢主任檢察官，於2021年轉任法官。陳伯均失聯的消息曝光後，親友都在默默祈禱，台北地院同仁也幫忙集氣，希望陳伯均可以安全歸來。