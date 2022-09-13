法官登山失聯！家人焦急求助跑山獸　她曝「2因素」無法參與搜救

▲法官陳伯均登山失聯，40公尺深的河谷驚見2支登山杖，曾辦過鄭捷案。（圖／記者哈勇嘎奧翻攝，下同）

記者高堂堯、戴若涵／南投報導

台北地方法院家事庭法官陳伯均11日跟家人到台中市和平區池有山登山，不料，他先去探路卻失聯。家人趕緊報案，但經警消1天搜索，仍未發現他的蹤跡。家屬焦急向捷克籍山搜達人「跑山獸」羅培德求助，但由於2因素跑山獸無法參與救援，但他也與家屬保持聯繫，提供搜救意見。

警消人員11日下午4時11分接獲通報，三叉營地附近有3人迷路，經勤務中心12日下午3時15分製作失蹤人口搜尋，同時進行失蹤者手機定位。梨山分隊11日派遣第一批消防人員前往搜救，在池有山莊往三叉營地3.5k處，下切河谷40公尺處有發現陳伯均的2支登山杖，但經一天的搜索尚未找到人。

跑山獸太太羅勃依婉表示，失蹤法官家屬有請求協尋，不過羅培德不巧另有登山行程，加上經研判當地地形過於陡峭，需要繩索團隊才能成行，因此沒有參與救援，也有持續與家屬保持聯繫，提供參考意見。

她轉述羅培德的看法指出，其實該登山隊原本要走的迴圈，即使下雨天走也不算太困難，但可能在路線判斷上出了錯誤。

▲捷克「跑山獸」因2因素無法參與搜救。（資料圖／記者高堂堯翻攝）

據悉，陳伯均為司法官訓練所44期結業，在新北地檢署曾偵辦鄭捷殺人案，於2018年獲派桃檢主任檢察官，於2021年轉任法官。陳伯均失聯的消息曝光後，親友都在默默祈禱，希望陳伯均可以安全歸來。