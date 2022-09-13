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滷肉飯盜圖風波！他喊「老闆傳的照片」　團隊急澄清：反串

▲陳時中團隊176字喊冤「老闆傳的照片」　網看懂了：類誤用XD。（圖／翻攝自臉書／陳時中）

▲部落客照片被誤用。（圖／翻攝爆料公社公開版）

記者周亭瑋／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中昨晚一篇「滷肉飯文章」，被抓包疑似盜圖，就有自稱團隊成員留言急喊冤，表示PO文時發現少了張擺盤照，於是請老闆傳圖，「我們團隊沒有盜圖。」不過陳時中團隊稍早再澄清，此為反串文章。

▲。（圖／翻攝自PTT）

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▲團隊再澄清，此為有心人士反串。（圖／翻攝自PTT）

陳時中粉專昨晚PO出宵夜文，介紹位於萬華加蚋仔的家香味食堂；沒想到，被眼尖網友逮到，有張美食照竟是出自部落客的照片。

事發後，團隊小編急滅火道歉，而自稱團隊成員網友指出，「我們團隊的人都知道，吃飯皇帝大，所以遇到吃飯這件事時，我看到他們要拍照，都叫他們趕快吃，涼了就糟了。沒想到最後發文時，少了一張擺盤照片，我們就打電話問老闆能不能幫我們解決這問題，畢竟我來吃，還發文，這些是一個宣傳阿！」

他強調，「這張照片是老闆傳來的，沒想到竟然造成這麼嚴重的問題。再次澄清，我們團隊沒有盜圖，這是老闆傳來的照片。」

▲陳時中團隊176字喊冤「老闆傳的照片」　網看懂了：類誤用XD。（圖／翻攝自臉書／陳時中）

▲團隊成員澄清，這是老闆傳的照片。（圖／翻攝自臉書／陳時中）

針對此事，陳時中上午接受媒體聯訪時表示，「很抱歉，我想這樣的誤植確實是我們的不對」，並指已向該名部落客表達歉意；競選團隊發言人林楚茵則還原過程，直言是沒去現場的小編在核對美食照片時，發生誤植，已下架該張照片。

對此，鄉民們顯然不買單，紛紛吐槽「最會造名詞的黨。漢語言文學家」、「真的笑死」、「類誤用」、「這一局現在是召喚老闆幫政二代幕僚背鍋」、「老闆扛下來 以後好處多多」。

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