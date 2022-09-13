怒轟民進黨向慈濟開戰　她：為了選舉和5百萬人對幹？

▲左起總統蔡英文、民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者湯興漢攝）

記者皮心瑀／台北報導

慈濟慈善事業基金會執行長顏博文日前透露去年採買疫苗過程，指政界、工商業界等大老曾致電「別浪費力氣」，引發各界質疑政府故意刁難，時任衛福部長的台北市長參選人陳時中等相關人士紛紛跳出駁斥，卻仍難平爭議。國民黨台北市議員王鴻薇痛批，今天慈濟回憶去年採購BNT的辛苦，根本就不是秘辛，蔡政府竟然向慈濟開戰，慈濟在台灣最欠缺疫苗的時侯，捐贈了500萬劑造福人民，陳時中和王必勝要為了選舉和500萬人民感謝的慈濟對幹嗎？

面對疫苗採購爭議，現任中央流行疫情指揮官王必勝表示，部分人士利用選舉做惡意操作，把時序混淆進行造謠，令人遺憾；而陳時中則說，「我要強調當時我身為防疫指揮官，必須對防疫負責，疫苗愈早進來，對國人愈好，我絕對不可能去擋疫苗」，受訪時還脫口而出，稱疫苗沒進來他要負最大責任，這樣子還擋疫苗，不是瘋子嗎？

王鴻薇指出，最早要和上海復興買BNT的就是林全擔任董事長的東洋製藥，短短一個月間突然踩煞車，連林全都感嘆水很深。後來民進黨全黨上下把BNT定義為「中國疫苗」，連陳時中在立法院答詢時竟然胡說八道說上海復興代理的BNT是在深圳分裝，「請問，你陳時中敢不敢承認你當時是胡說八道？」

王鴻薇說，後來鴻海創辦人郭台銘表達強烈企圖，陳時中隨即要求必須拿出八項文件 ，等到郭台銘向食藥署遞出申請文件，陳時中卻說沒有看到「原廠授權書」。陳時中還說，「我敢這麼說，現在（民間）是買不到」，就因為政府一直刁一直刁，逼得郭台銘在臉書寫「向蔡總統報告」，如果政府配合買BNT疫苗，郭台銘需要隔空寫臉書嗎？

王鴻薇批評，今天慈濟回憶去年採購BNT的辛苦，早就經過媒體一再報導，但蔡政府還在指鹿為馬，意圖顛倒黑白，而且竟然向慈濟開戰，不要忘記，在台灣最欠缺疫苗的時侯，慈濟捐贈了500萬劑疫苗造福了五百萬台灣人民，陳時中和王必勝要為了選舉和五百萬人民感謝的慈濟對幹嗎？

針對疫苗風波，慈濟基金會11日晚間則澄清，勿作泛政治化聯想，而行政院隨後也發出聲明，指政府在為國人健康把關的前提下，絕無任何阻擋情事，有關三捐贈單位購買及捐贈疫苗之過程，政府均全力協助，確保疫苗在運送、檢驗、保存及施打等作業均符合原廠要求下，為國人規劃接種。