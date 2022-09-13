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瑪家鄉長梁明輝參選屏東第十選區縣議員　3搶1競爭激烈

▲瑪家鄉長梁明輝登記參選縣議員 。（圖／民眾黨屏東縣黨部主委林育先提供，下同）

▲瑪家鄉長梁明輝登記參選縣議員 。（圖／民眾黨屏東縣黨部主委林育先提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

2022年屏東縣第十選區縣議員選舉，有現任鄉長梁明輝及國民黨籍的現任議員高惠芬及前縣議員陸月嬌女兒陸宥熹3人登記參選，競爭相當激烈。

▲瑪家鄉長梁明輝登記參選縣議員 。（圖／民眾黨屏東縣黨部主委林育先提供，下同）

▲高惠芬▼陸宥熹。

▲瑪家鄉長梁明輝登記參選縣議員 。（圖／民眾黨屏東縣黨部主委林育先提供，下同）

瑪家鄉長梁明輝任期在年底屆滿，鄉親期待梁明輝鄉長延續地方服務，廣大鄉親支持下，投入2022年議員選舉，11日下午成立都會區原住民服務處，希望可以服務居住在都會區的原住民朋友們。

▲瑪家鄉長梁明輝登記參選縣議員 。（圖／民眾黨屏東縣黨部主委林育先提供，下同）

▲瑪家鄉長梁明輝登記參選縣議員 。（圖／民眾黨屏東縣黨部主委林育先提供，下同）

當地參加地方人士有縣長參選人蘇清泉、立法委員伍麗華總幹事高保羅、來義鄉長莊景星、屏東縣議員參選人（霧台區）賴天賜、華僑總會會長李鎔任、台灣原住民族歷屆鄉鎮市區長策進協會理事長潘榮宗、台灣民眾黨屏東縣黨部主任委員林育先、執行長張元戎率領屏東縣議員（屏東市選區）參選人陳炫言、屏東市北區市民代表參選人郭泰安、南區市民代表參選人蘇金秋、東區市民代表參選人黃秈囷及瑪家鄉各村長、各鄉代、各社區理事長等人參加，場面相當熱鬧。

梁明輝提出10政見，分別是重視人民的宗教信仰，做好心改革的工作；注重各項軟硬體建設，均衡原住民鄉地區的發展；積極推動「教育希望工程」，提高原住民進入社會之競爭力；致力於原住民文化傳揚及人才培的工作，讓族人都以身為原住民為榮；創造就業機會，加強產業及觀光行銷，改善人民生活；加強社會福利、健康醫療、老幼照及法律服務工作，以照顧到每一個原住民家庭；在都會區興建「社會福利館」並附設專案窗口，以速提供服務；為原住民爭取社會住宅、購屋、修繕補助及無殼蝸牛租屋補貼；為都會區原住民爭取至少一席市民代表；為都會區原住民爭取至少一席調解委員。

台灣民眾黨屏東縣黨部主委林育先上台致詞推薦梁明輝鄉長參選屏東縣議員；他說，梁鄉長是一位非常有愛心的政治人物，在還沒有從政前，是教育家，長期投入偏鄉教育，希望透過教育讓原住民青年學子們，更有競爭力，在這段過程中，發現有許多無力改變之處，因此，才投入政壇，希望透過自身的努力，改善地方，從梁明輝參選議員的政見中可看出，他對都會區原住民的關心，更希望透過參選議員，可以讓居住在都會區的原住民朋友，生活可以更安定，福利可以再提升，在此也請都會區原住民朋友們，如果有遇到法律、稅務方面的問題，可以多多利用台灣民眾黨屏東縣黨部，每週三有駐點的律師、記帳士為大家免費諮詢服務，有需要在中央為大家發聲，我們也可以透過民眾黨立院黨團，服務大家，一起讓人民未來會更好。

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