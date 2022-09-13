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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

陳時中因滷肉飯被罵翻　放眼政壇還有一位「亞洲盜圖王」

▲▼陳時中萬華廣照宮參香。（圖／記者周宸亘攝）

▲中為民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者周宸亘攝）

記者皮心瑀／綜合報導

民進黨台北市長參選人陳時中12日晚間在臉書發出滷肉飯文章，卻被抓包疑似盜圖，其中兩張照片跟部落客雷同，儘管小編隔天一早緊急發文道歉，稱是「誤用照片」，但仍難平爭議。身為政治人物，一言一行當然都會被放大檢視，而講到政壇有名的盜圖者，莫過於被網友封為「亞洲盜圖王」的國民黨前立委蔡正元。

回顧蔡正元「盜圖史」，最轟動的莫過於2014年九合一大選時，先是未告知就使用了已逝的《看見台灣》導演齊柏林的台北空拍圖，還盜用國外攝影師的風景照與人物情境照，其中一名日籍攝影師TATSUO SUZUKI，更將該篇文章轉貼至個人臉書頁面，指控「我的照片被台灣的政治人物偷了」，引發軒然大波。

同年，有網友還特別整理了《2014蔡正元盜圖列表》，當中可能受害的版權者就多達28名，國籍除了台灣，還有芬蘭、馬爾他共合國、西班牙等。目前蔡正元為國民黨台北市長參選人蔣萬安的內湖南港後援會榮譽總會長。

而這回闖禍的，則是要爭選首都市長的陳時中，網友在臉書「爆料公社公開版」發文「保證今日新聞頭條，盜圖仔陳時中出來面對」，同時附上多張照片。其中可以看到，陳時中在12日晚間發的滷肉飯文章中，與部落客文章照片相同。

對此，陳時中團隊13日一早也在臉書寫下164字道歉文「小編群向大家誠摯道歉。是我們誤用了照片，我們感到萬分抱歉，昨日撰寫陳時中拜訪家香味店家一文，確認菜色資料過程中，因不慎將百萬人氣部落客小可愛阿貴拍攝圖片與團隊攝影所拍攝圖片混用上傳，導致貼文時錯置，影響部落客的權益，更傷害阿中形象。錯誤已經造成，鄭重地向所有人對不起，我們已主動與部落客聯繫，致上十二萬分的歉意，並向長官自請處分。」

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