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來一場森林浴　2022回森林家9／16～18新竹東眼山登場

▲2022回森林家將在東眼山國家森林遊樂區登場。（圖／林務局新竹林管處提供）

▲2022回森林家將在東眼山國家森林遊樂區登場。（圖／林務局新竹林管處提供）

記者楊惠琪／台北報導

入秋了，來一場森林浴吧！林務局新竹林管處將於9月16～18日，以「回森林家」為主題，在東眼山國家森林遊樂區舉辦盛大的森林市集，邀請台灣第一位進入太陽馬戲團的舞者張逸軍，把東眼山打造成一座森林大劇場，表演者化身動物精靈穿梭林間，還有各種創意小物與美食，民眾只要購票入園即可參加活動。

新竹林管處表示，去年因為疫情停辦一年，今年東眼山「回森林家」活動，以「仿生」為核心，有別於往年只是森林間市集的聚會，今年邀請太陽馬戲團舞者張逸軍領軍，把森林當作表演舞台，帶領專業舞者穿梭林間表演，也邀請遊園民眾，進入園區先來個「入林十式」肢體律動。

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▲2022回森林家將在東眼山國家森林遊樂區登場。（圖／林務局新竹林管處提供）

▲2022回森林家邀請舞者入林，帶來森林舞台劇表演。（圖／林務局新竹林管處提供）

新竹林管處說，活動從本週五（16日）起至週日（18日），民眾只要購票入園，即可參加這場森林市集，可以遇到專業舞者穿梭林間表演，化身為竹節蟲、寬腹螳螂、無霸勾蜓、白面鼯鼠、赤腹松鼠、人面蜘蛛、台灣野兔等動物精靈，享受一場特別的生態體驗。

除了森林劇場外，新竹林管處也推出仿生造型口罩、兒童T恤、台灣野兔版毛巾、刺繡丹寧帽等限定商品，活動期間可享9折優惠，遊客可在森林間的小賣所選購，提醒民眾自帶環保碗，在完成限定活動後，可以免費兌換每日限量的神秘菇蕈湯一碗。詳情可參考「東眼山．回森林家」官方網站。

▲2022回森林家將在東眼山國家森林遊樂區登場。（圖／林務局新竹林管處提供）

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