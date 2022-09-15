女友辦IG小帳號！他驚見聊天室「整排女的」嚇到　網急勸：你快逃

▲原PO一見女友對話紀錄傻眼了。示意圖，非當事人，亦與本文無關。（圖／記者李佳蓉攝）

記者曾筠淇／綜合報導

有些人沒什麼安全感，甚至會要求另一半不能和異性互動。就有一名男網友發文表示，日前和女友借手機設定鬧鐘時，湊巧看到IG小號訊息，這才知道對方原來不斷私訊他的女性好友，讓他覺得很恐怖，該放生嗎？貼文曝光後，也引發底下網友熱議。

男網友在Dcard上，以「女友開小號密我每個女性朋友，該放生？」為題匿名發文，提到女友個性多疑，但沒想到這麼誇張。日前他和女友借手機設鬧鐘時，剛好看到對方的IG小號訊息，而最誇張的是，整排聊天紀錄都是他的女性朋友帳號，內容則是試探他和這些好友的關係。

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原PO看到當下覺得很可怕，尤其是身邊朋友全被懷疑一輪，後來他決定向女友攤牌，但對方卻不認，讓他不禁傻眼直呼，是不是該放生？

貼文曝光後，一票網友都看傻，「放生，有夠恐怖」、「這恐怖情人了吧」、「她直接去密你所有女性朋友就不可以了，她這樣真的很可怕」、「這好可怕，建議你快逃，這已經算恐怖情人了」、「這樣真的很反感」。但也有些網友表示，「覺得還愛她就再給一次機會」、「這個女孩應該只是缺乏安全感這麼做，但是她也是愛你的」。

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