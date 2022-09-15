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社會 社會焦點 保障人權

瑞莎組體操隊遭疑「專挖好選手」　4網友挨告兩度不起訴原因曝

▲胡采蘋曝瑞莎被討厭的原因。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

▲瑞莎成立韻律體操協會募款培育小選手。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

記者劉昌松／台北報導

藝人瑞莎身為烏克蘭前韻律體操國手，近年投入培育台灣中小學體操選手，去年突遭網友指控「撿其他教練的心血」、「創辦的隊就是挖角」，瑞莎怒告4名網友涉嫌加重誹謗，原來這4人當中有3人是體操教練，台北地檢署調查認為，他們對公眾人物可受公評之事加以評論，發言內容並非虛構，15日第2度處分4名網友全部不起訴。

瑞莎(本名李瑞莎) 曾在烏克蘭跟隨國家隊教練訓練，來台發展演藝事業成為台灣媳婦後，近年成立瑞星韻律體操協會向外募款，推廣韻律體操，2021年4月23日，Dcard論壇上開始有網友出現攻擊言論，讓瑞莎曾心情低落表示：「我發現我越努力有些人越恨我。」

▲胡采蘋曝瑞莎被討厭的原因。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

▲瑞莎不滿盡心培育體操選手遭批評，控告網友涉嫌誹謗。（圖／翻攝自Facebook／瑞莎）

瑞莎控告彭姓、欒姓、汪姓、李姓等4人，在網路上分別發文、轉貼酸她「撿其他教練的心血，…她創辦的隊就是挖角」、「也不清人就一走了之讓選手收拾殘局」、「還讓選手自行吸收費用」、「然後拿著募款資金打著免費練的名義，去挖角各隊教練從小辛苦訓練到大的優秀選手」、「終於有人跳出來講話了」、「她現在在武漢國中帶訓練裡面的選手根本沒有一個是武漢國中的，不覺得非常好笑嗎。到底給他們經費幹嘛？？？」

檢察官在2021年底查出這4名網友中有3人是桃園地區的體操教練，另外李姓男子是因看不下去，才用欒姓女友的帳號上Dcard發文，他們針對體操選手培育等可受公評事項，各自提出合理評論，未逾越言論自由範疇，因此處分不起訴，瑞莎不服提起再議，高檢署發回要求再做調查。

北檢再次調查，傳喚曾參加瑞莎體操隊的選手家長，確實有隊員是從別的體操隊轉來，也有隊員因為不適應而退隊，因此認為網友文章雖然可能用詞讓人不悅，但也並非完全捏造，加上瑞莎是有知名度的公眾人物，體操運動項目組隊訓練屬於可受公評事項，因此以罪嫌不足等理由，處分不起訴。

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