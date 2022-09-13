美官員：俄軍放棄哈爾科夫大量占領區　官兵越邊境逃回俄國





▲俄軍從哈爾科夫地區撤軍。（圖／達志影像／美聯社）

記者張靖榕／綜合外電報導

美國軍方12日表示，俄軍丟失烏克蘭第二大城哈爾科夫（Kharkiv）附近的大量占據地，許多俄軍官兵正向後撤退，越過邊境逃回俄國。

綜合外電報導，匿名的美軍官員表示在烏軍的強勢反攻下，俄軍被迫丟下哈爾科夫外圍的大量地區，留下大量裝備彈藥，而俄國部隊潰逃將標誌出俄軍從指揮到組織控制能力的渙散。

烏軍在上周末打出漂亮的閃電反擊攻勢，並聲稱已奪回3000平方公里的領土。烏軍表示官兵在11日一天以內，就拿下20個城鎮和村莊，而烏軍先頭部隊還在持續深入被俄軍占領的區域。

美軍官員對此表示感到樂觀，但同時抱持謹慎態度。當烏克蘭表示擊退了俄軍在頓內茨克巴赫姆特（Bakhmut）和馬約爾斯克（Maiorsk）2個重要據點的進攻企圖時，美軍官員表示俄羅斯仍在集中轟炸巴赫姆特，「我們仍看到火砲和空襲的大量轟炸」。

由莫斯科任命、在哈爾科夫地區僅剩佔領區的指揮官甘契夫（Vitaly Ganchev）證實，烏軍已突破防線朝邊境攻近。美方官員並未說明有多少俄軍官兵離開烏克蘭撤回俄羅斯，但表示這次觀察到的是大規模撤退。

美方官員指出俄軍放棄哈爾科夫附近占奪的區域，全都重新回到烏克蘭手裡，而且大量部隊向北向東撤退，許多部隊已跨越邊境逃回俄羅斯。