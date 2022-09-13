　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
軍武 焦點 台灣 大陸 國際 軍聞社

烏克蘭前線目擊無數死亡　俄羅斯姊妹揭軍人父親身心受創

▲▼烏克蘭南部尼古拉耶夫州沃茲涅先斯克（Voznesensk）受砲擊，而附近就是烏克蘭第二大核電廠。（圖／路透）

▲一對俄羅斯姊妹指出，參戰的父親從前線回家以後，出現了嚴重的心理創傷。（圖／路透）

文／中央社

照片中，葛里戈耶娃雙胞胎姐妹的父親身穿軍服，懷中抱著一隻小狗，帶著淺笑。但自從他6個月前到烏克蘭參與「特別軍事行動」，身心受創回家後，這副模樣已不復見。

18歲的伊莉莎維塔．葛里戈耶娃（Elizaveta Grigoryeva）告訴法新社，「他在那裡經歷了最激烈的戰鬥，遭遇砲擊這一切事情。」

「他說，和他一樣經歷6小時砲擊，會改變一個人，還有那麼多死亡。他需要醫療協助。」

雙胞胎的家庭本來就對這場戰爭是否正當意見分歧，父親從戰場帶回家的心理創傷，對此更是雪上加霜。

她們的故事也指向一個更廣泛、對克里姆林宮而言不太愉快的問題：俄烏戰爭不僅對家庭造成嚴重損失，也撕裂了一些家庭。伊莉莎維塔認為，將有更多軍人帶著心理創傷回家。

伊莉莎維塔和安娜塔西亞（Anastasaia Grigoryeva）姊妹堅決反對俄羅斯入侵烏克蘭。

她們一家人住在靠近俄羅斯與愛沙尼亞邊境的北斯哥夫（Pskov），這個人口約20萬的城市是俄羅斯第76近衛空中突擊師（76th Guards Air Assault Division）的基地，她們的父親隸屬這個傘兵部隊。

今年1月，父親告訴兩個女兒，他要到白俄羅斯參加軍事演習，會離開幾天。但直到6個月後，他才重返家中。

他隸屬的部隊參與了俄軍對烏克蘭首都基輔的災難性突擊，俄軍最終在3月從烏克蘭北部潰敗。

調查記者認為，第76近衛空中突擊師當時位於烏克蘭布查鎮（Bucha）附近。基輔和國際調查人員指控俄軍在布查鎮殺戮平民。

儘管俄國否認傷害平民，但安娜塔西亞和伊莉莎維塔懷疑父親是否某種程度上參與了這起事件。

伊莉莎維塔說：「他說他沒有殺害任何人。但戰爭本身就是犯罪…所以，支持或是參與戰爭，早就已經犯罪。」

當俄羅斯總統蒲亭宣布要對烏克蘭發動軍事行動，兩姊妹深感震驚。她們3月初上街抗議，舉著標語寫道「烏克蘭要和平，俄羅斯要自由」。

然而，在北斯哥夫的抗議活動參與人數極少，兩姊妹立即遭到拘留。警察威脅要將她們關進監獄，但在被控組織違法集會，繳交約相當於330歐元罰金後，兩人得以獲釋。

正當雙胞胎在家鄉身陷法律問題時，她們父親在戰場上的情況愈來愈惡化。今年5月，這名43歲的士兵要求家人開始跑行政程序，讓他得以自前線返家。

他在6月中旬基於「健康因素」離開戰場，現在正在辦理退伍手續，結束約20年的軍旅生涯。

俄羅斯新通過的法律禁止誹謗軍隊，代表她們的父親如果公開討論在烏克蘭的經歷，可能面臨牢獄之災。

不過，雙胞胎表示，在位於鄉間的小木屋以及家中，父親會公開敘述在戰場目擊的場景。她們也表示，儘管父親有時會變得具有攻擊性，3人也經常爭吵，但父親依舊沒有尋求心理協助。

由於情況愈來愈不受控，雙胞胎已於上月離開家中，接受一個女權組織的幫助搬到一處公寓。

不過，兩人不希望完全與家中斷絕聯繫。伊莉莎維塔說：「我們愛我們的父親，我們不會拒絕自己的家人。」

►竹炭過濾，為你保留最優質的純淨，炎炎夏日記得多喝水

►150抽衛生紙「1包不到12元」！買一次全家用整年

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►糖果色「兒童相機」功能超強大才1299元！

► 網友高回購平口褲！讓女生無法抵抗的男性單品

ET快訊
獨／法官陳伯均登山失聯！下切河谷40m驚見登山杖　曾辦鄭捷案
6個超常見健康警訊！「容易覺得累」恐已末期
YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！　網紅開箱整坨吐掉
iOS 16要來了！更新前「5注意事項」必看
英王室婆媳宮鬥還有續集！卡蜜拉登后位先處理「她」

分享給朋友：

追蹤我們：

請按讚支持ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 軍武最新 全站最新

烏克蘭前線目擊無數死亡　俄羅斯姊妹揭軍人父親身心受創

烏軍總參謀部：俄軍撤出盧甘斯克地區補給重鎮

烏克蘭反攻南部傳捷報　稱收復500平方公里失土

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

對決！教授見獼猴站車頂　掃把「開無雙狂揮」驅趕

重機4貼狂飆台61線　2幼童竟沒戴安全帽

烤肉引惡火奪祖孫3命！　女衝2樓救公嬤雙親悲痛

潘瑋柏《披荊斬棘》狂吃28道菜　偷夾別人的..還跟吳建豪搶冰淇淋XD

許老三又偷玩媽媽手機「洩她張嘴睡照」　小S還遭光腳踩頭..氣喊：壞掉了！

烏克蘭前線目擊無數死亡　俄羅斯姊妹揭軍人父親身心受創

烏軍總參謀部：俄軍撤出盧甘斯克地區補給重鎮

烏克蘭反攻南部傳捷報　稱收復500平方公里失土

三角錐警告「移走換你上台唱」！釣出高嘉瑜搶答：我來　炎P也亂入

烏克蘭前線目擊無數死亡　俄羅斯姊妹揭軍人父親身心受創

「伊朗巨塔」有望回歸CBA　哈達迪傳重返四川男籃

宜蘭「幾米小火車」拆了！遇颱風就噴10萬　縣府擬造2.0版

U18／統一獅第3輪林詔恩8K完封勝　中華4比0剋墨3連勝

民眾獻花致敬女王　皇家公園呼籲：別再送「柏靈頓熊」與三明治

真的沒分手！NBA球星布克緊摟詹娜看美網　互動超甜偷親嘴

《華納多重宇宙大亂鬥》報警抓LBJ技能惹議...官方為避免種族歧視改招

吳景欽／台灣不判死趨勢　國民法官上路是否能扭轉局勢

土豪金BMW M3自撞「包樹」2人無呼吸　桃園老闆陪夫妻試車遇劫

寶寶出生了～外公秒讚「有像爸爸」 準備辦住院...護理師傻眼：不是啦

軍武熱門新聞

烏克蘭反攻南部傳捷報　稱收復500平方公里失土

烏軍總參謀部：俄軍撤出盧甘斯克地區補給重鎮

前線目擊無數死亡　俄姊妹揭軍人父親身心受創

俄軍中將冒充中校被俘虜　二戰以來最高階戰俘

烏軍重大進展　俄宣布：從哈爾科夫撤軍

前將軍揭陸無人機擾金門目的！專家警告別開火

激戰6個月近9千烏軍陣亡　俄排除和平終戰可能性

中國版「彈簧刀」無人機罕見曝光 飛鴻-901精準命中地面甲車

俄羅斯傘兵逃到法國求庇護　揭侵烏俄軍真實面貌

第一波「7年級軍校生」現在過得如何？

F-35含中國製零件　五角大廈宣布暫停交付

烏軍反攻傳捷報　赫松首長宣布停辦入俄公投

F-22 vs. F-35誰更有優勢？

陸評：搶陣位F-16V比殲-16具優勢

更多熱門

相關新聞

俄國18市議員連署「普丁下台」

俄國18市議員連署「普丁下台」

12日在推特上發布的一份請願書顯示，來自莫斯科、聖彼得堡和科爾皮諾（Kolpino）的 18 個市政區的市議員呼籲，要求俄羅斯總統普丁辭職，認為他過時的政府模式，阻礙俄羅斯人的發展。

烏軍總參謀部：俄軍撤出盧甘斯克地區補給重鎮

烏軍總參謀部：俄軍撤出盧甘斯克地區補給重鎮

烏克蘭反攻南部傳捷報　稱收復500平方公里失土

烏克蘭反攻南部傳捷報　稱收復500平方公里失土

俄羅斯外長證實：普丁會出席「G20峰會」

俄羅斯外長證實：普丁會出席「G20峰會」

普丁心腹重申對烏作戰目標：要求基輔全面投降

普丁心腹重申對烏作戰目標：要求基輔全面投降

關鍵字：

俄羅斯烏克蘭俄烏衝突烏克蘭危機俄烏戰爭StopRussia軍武國際軍武

讀者迴響

熱門新聞

通緝犯出席亡父葬禮　被警擊斃

「超強運5星座」中秋過後旺到爆

YTR金針菇「3人烤肉組」售2199！網紅整坨吐掉：吞不下去

反骨酷炫串通泰國店員「抓女友到柬埔寨」

超級路霸一停700天！今遭拖吊

台灣3年沒颱風假　日本「軌跡分析圖」讓網看傻

網紅自摸私密片瘋傳！落淚認「分手被爆出」

獨／男騎重機上國4　離奇墜橋身亡

「LINE太胖」超佔記憶體！他教1招瘦身大法

iOS 16要來了！13日更新前5注意事項必看

房東最愛「房客職業」竟是它！

6個超常見健康警訊！「容易覺得累」恐已末期

跑步才排第4！網搜「燃脂運動Top 5」

Nono爆料上節目遭扭斷手骨「當事人竟在場」

烏來五重溪瀑布山洪暴發！泥水狂灌畫面曝

更多

最夯影音

更多
虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲

虱目魚跌價！仍堅持260元　阿堂鹹粥老闆：會繼續漲
楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

楊丞琳甩海鮮風波「練舞到受傷」　腳趾纏繃帶仍滲血..赤腳上台

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

一拳超人當街打趴親妹！ 台中深夜驚動10警車衝場

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

不要命！大豹溪烤肉遇洪水 急流中收帳遭吼「人命要緊」

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

大豹溪烤肉急流吞帳篷！　 女勸別收東西：人命要緊

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【最高折200】喵汪月光趴

【最高折200】喵汪月光趴

毛孩月光趴踢來囉！9/1-9/30毛毛商城滿額最高折200，單筆999元以上再送50元購物金！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面