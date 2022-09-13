將三颱共舞！9縣市豪大雨　「南瑪都」估今生成大迴轉

▲目前西北太平洋面上有梅花颱風、莫柏颱風和一個熱帶低壓。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



記者陳俊宏／綜合報導

9縣市豪大雨特報！中央氣象局預報員林定宜表示，今天（13日）上半天仍受到中度颱風梅花外圍環流影響。氣象專家吳德榮指出，熱帶性低氣壓今將發展成14號颱風「南瑪都」，向東北大迴轉，影響台灣機率低，西北太平洋將呈現3颱共舞之姿。

豪雨特報：新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣



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大雨特報：基隆市、台北市、新竹市、台中市

氣象局今晨發布豪雨特報，梅花颱風外圍環流影響，易有短延時強降雨，今日新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣及宜蘭縣山區有局部大雨或豪雨，北部、東北部地區及台中山區有局部大雨發生的機率，請注意強陣風、坍方、落石及溪水暴漲。

▲▼今上半天仍受到梅花颱風外圍環流影響。（圖／氣象局）



林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問指出，周一晚間到今天清晨，是梅花颱風較接近台灣的時間，今上半天受到其外圍環流影響，北部、東北部雨勢較明顯，其他地區也有局部短暫陣雨，其中北部、東北部和中部山區有局部大雨或豪雨。

林定宜說，預估今下午到傍晚，台灣海面可望脫離暴風圈，傍晚前後可能解除海上警報；周三之後梅花逐漸遠離，雨勢較緩和，大多多雲到晴，午後東半部和其他山區有局部短暫陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



林定宜表示，位於硫磺島西南方海面的熱帶性低氣壓，今有成颱的趨勢，預估往日本南方海面走，短期內影響還好，至於長期還有不確定性，仍要看最新資料；而輕度颱風「莫柏」更遠，對台灣沒影響。

吳德榮在「三立準氣象• 老大洩天機」專欄提到，今晨紅外線雲圖顯示，第13號颱風莫柏在日本東南方遠海，模式模擬其向東北轉北進行，非常遙遠，無影響；與梅花之間的熱帶性低壓，今亦將發展成14號颱風南瑪都，模式模擬經琉球北方海面，向東北大迴轉，影響台灣機率低，西北太平洋將呈現3颱共舞之姿。

▼梅花最新動態。（圖／氣象局）



▼目前西北太平洋面上有梅花颱風、莫柏颱風和一個熱帶低壓。（圖／翻攝JTWC）



▼今將三颱共舞。（圖／氣象局）

