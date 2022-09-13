梅花續轟雨彈放晴時間曝！颱風「南瑪都」估24小時內生成

▲梅花颱風位於台灣東北東方，持續帶來降雨。（圖／氣象局）

記者李宜秦／台北報導

中度颱風「梅花」持續影響，今日北部、東北部、中部山區仍有明顯雨勢，局部地區還會出現豪雨。中央氣象局表示，颱風將於今晚到明日加速遠離，屆時各地降雨就會趨緩，明日只剩下北部、東半部有零星降雨。另位於台灣東方1800公里海上的熱帶低壓TD17，預計將於12到24小時內成颱「南瑪都」。

氣象局簡任技正伍婉華表示，颱風梅花位於台北東北東方280公里海面上，未來24小時將逐漸增快往北北西移動，目前暴風圈正影響東北部、北部海面，氣象局持續發布海上警報，若颱風依照預報路徑移動，預計將會在今日傍晚到晚上解除警報。

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▲▼梅花颱風今晚開始遠離台灣，預計今晚解除海上警報。（圖／氣象局）

颱風移動速度慢，外圍環流帶來一波波雲系，北部、東北部、中南部都有降雨，今日北部、東北部仍是整天有雨，其他地區則是間歇性降雨，苗栗以北、東北部、台中山區持續有局部大雨，其中苗栗以北及宜蘭的山區有局部豪雨。

▲氣象局發布豪大雨特報。（圖／氣象局）

今晚開始颱風逐漸加速遠離，各地降雨都會明顯緩和，明日只有北部、東半部有零星降雨，其他地區可見陽光。另外位於台灣東方1800公里海上的熱帶性低氣壓預計將於12到24小時增強為颱風南瑪都，未來將緩慢向北再偏西移動。

▲熱帶低壓即將增強為颱風「南瑪都」。（圖／氣象局）

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