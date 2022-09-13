近3年沒颱風來台灣　關鍵原因曝光

▲台灣近3年來沒有颱風登陸，上一個登陸台灣的颱風是2019年輕度颱風「白鹿」，它8月24日從屏東縣滿州鄉登陸。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

氣象專家李富城表示，近三年來，颱風為什麼都不到台灣來，是因為太平洋高壓型態變了。

李富城12日解釋，過去聖嬰現象，太平洋高壓範圍是一個圈圈，颱風會在高壓邊上走，總會走到台灣來；這三年都是反聖嬰，高壓排列的型態變了，往後縮變成南北向，颱風在高壓邊緣走，這樣颱風要來台灣的確是滿難的，過去3年都是偏北侵襲日本或韓國，太平洋高壓的變格對颱風影響滿大。

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▼李富城說，過去聖嬰現象，太平洋高壓範圍是一個圈圈，颱風會在高壓邊上走，總會走到台灣來。（圖／翻攝李富城YouTube）

▼李富城表示，這三年都是反聖嬰，高壓型態變了，往後縮變成南北向，颱風在高壓邊緣走，很難來台灣。（圖／翻攝李富城YouTube）

台灣近3年來沒有颱風登陸，上一個登陸台灣的颱風是2019年輕度颱風「白鹿」，它8月24日從屏東縣滿州鄉登陸。

中央氣象局預報員林定宜接受《東森新媒體ETtoday》訪問表示，今上半天仍受到梅花颱風外圍環流影響，北部、東北部雨勢較明顯，其他地區也有局部短暫陣雨，其中北部、東北部和中部山區有局部大雨或豪雨；預估今下午到傍晚，台灣海面可望脫離暴風圈，傍晚前後可能解除海上警報。

▼梅花颱風最新動態。（圖／氣象局）



▼目前西北太平洋面上有梅花颱風、莫柏颱風和一個熱帶低壓。（圖／翻攝JTWC）





