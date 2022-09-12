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中秋首週人潮爆棚！吉安市集邀你作客　週週送體驗券再抽獎

▲▼花蓮吉安鄉產業市集人潮屢創新高，活動首周累計到訪人數近萬人。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

花蓮吉安鄉產業市集人潮屢創新高，活動首周累計到訪人數近萬人。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

記者王兆麟花蓮報導

花蓮吉安鄉「第三屆友善palavang產業市集」湧入人潮屢創新高，活動首周累計到訪人數近萬人，帶動地方產業商機無限，市集中豐富的特色攤位及歌舞表演，也讓觀光遊客拍手喝采收穫滿滿。鄉長游淑貞表示，即日起至9月25日止，每周五、六、日現場都將發出千份免費體驗券，還有幸運好禮摸彩機會，邀請大家周末假日帶著家人一同到好客藝術村，共同探索吉安、作客吉安。

▲▼花蓮吉安鄉產業市集人潮屢創新高，活動首周累計到訪人數近萬人。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

邁入第三屆的繽紛吉安產業市集活動，今年度以阿美族語「palavang」為活動主題，意思為「來作客」。游淑貞說，歡迎大家來到吉安鄉作客，不僅可以深度體驗到道地原民部落的傳統美食、小農野菜、文創技藝等文化內涵，更能展現吉安鄉多元族群共榮共融的魅力亮點，再次邀請來自全國的鄉親一起來作客。

▲▼花蓮吉安鄉產業市集人潮屢創新高，活動首周累計到訪人數近萬人。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

▲▼市集豐富的特色攤位及歌舞表演，讓觀光遊客拍手喝采收穫滿滿。

市集活動首周，因應中秋連續假期人潮，好客藝術村單日迎接來自全國數千名遊客，鄉公所特別加碼，每日發出800份的消費體驗摸彩券，讓活動首周營業額高達近五十萬餘元。而吉安鄉清潔隊配合市集展開的「資源回收兌換快閃」活動，也獲得鄉親熱烈迴響，三天內共兌換逾百公斤的資源回收品，同時將陸續安排活動快閃登場，歡迎鄉親持家中廢棄的手機、鍵盤、乾電池、鐵鋁罐及寶特瓶，至現場兌換精美宣導品，攜手落實環保愛地球。

▲▼花蓮吉安鄉產業市集人潮屢創新高，活動首周累計到訪人數近萬人。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

每年的產業市集皆展出許多「期間限定」攤位，以每周不同的精彩內容，為鄉親帶來驚喜體驗，而其中更有不少業主都是連續三年投入參與，共襄盛舉展現對活化地方產業的支持。攤主們表示，感謝游淑貞鄉長創意發想、鄉公所團隊執行力到位，連續三年為地方產業帶來新的能量與行銷，在疫情過後帶動消費熱度，同時活絡銷售管道，讓吉安特產享譽全國。

▲▼花蓮吉安鄉產業市集人潮屢創新高，活動首周累計到訪人數近萬人。（圖／吉安鄉公所提供，下同）

每周五、六、日現場都將發出千份免費體驗券，還有幸運好禮摸彩機會。

鄉長游淑貞感謝原住民族委員會及花蓮縣政府，協力鄉公所挹注經費能量，扶植地方產業成長茁壯，鄉公所也將持續為鄉境特色小農、工藝創作者、新創品牌，串聯觀光資源打造行銷平台，讓全國看見吉安亮麗品牌。 
 

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