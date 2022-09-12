烤肉奪祖孫3命！90歲阿公是熱心鄰長　鄰悲憶：他腳痛也要當義工

▲▼台南永康中秋烤肉卻釀大火，祖孫3人命喪火窟，罹難阿公還曾是熱心鄰長。（圖／記者許展溢攝，下同）



記者許展溢、蔡怡萍／台南報導

台南市永康區復國一路44巷1棟民宅11日傍晚，因為中秋節想在家中使用電烤盤烤肉，卻不慎引發大火，造成阿公、阿嬤、20歲長孫女命喪火窟，本該闔家團圓的日子一夕間破碎。今日重回火場，鄰居也回憶這名阿公為人熱心，90歲了還會去做義工，對於鄰舍關心他的身體狀況，他還能開朗表示「穿著護膝還能走動，沒問題」，感嘆實在是人生無常。

由於事發當下罹難20歲陳姓孫女的父母剛好外出，得知噩耗後趕緊返家，一度哭紅雙眼，不敢相信只是出去一下子而已，竟與女兒、雙親從此天人永隔。而鄰居回想阿公雖然腳不太方便，但平常都在關懷中心做義工，有人關心他有年紀了、這樣常常出門走動腳不會痛嗎？阿公還會說有穿護膝可以走路，沒關係，要他們不用擔心；復國里長許建國也難過表示，王姓阿公為人非常熱心，當了很多年的鄰長，原本今年想要提名他角逐長青楷模，如今卻來不及了。

▲▼台南永康大火，車庫中可見堆放許多雜物。



鄰居指出，3代同堂的這一家人，死者王姓阿公、許姓阿嬤與三女兒夫妻同住，三女兒在當會計，老公是開小工程公司做水電，他們家1樓車庫因此堆放了各種水電材料，幾乎佔得滿滿的，車子平常都停放在外面，昨天失火後周圍全部都是很濃的塑膠味，也透露附近居民受到刺鼻氣味影響，很多東西都要換了，隔壁受波及的3戶從昨晚開始也沒電可用，預計在今天搶修後復電。

初步了解，該家為3代同堂共6口，昨夜父親陳男、母親王女有事外出，留下20歲的長女、17歲的次女、和阿公、阿嬤等4人在家，次女在家門前使用電烤盤烤肉，長女上樓請阿公、阿嬤下樓烤肉，未料這時電線突然走火，由於一旁堆放大量雜物，火勢迅速延燒，長女及阿公、阿嬤祖孫3人逃生不及，葬身火窟。

▼中秋烤肉卻發生火災憾事，奪走祖孫3人性命，一家人天人永隔。（圖／記者林悅翻攝）

