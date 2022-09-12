月球究竟有沒有水？　陸研究發現月表土壤「存在高含量水」

▲ 嫦娥五號月壤礦物中存在高含量的水。（圖／環球網）

記者蔡儀潔／綜合報導

月球究竟有沒有水？中國科學院近日對月球探測器「嫦娥五號」月壤樣品進行研究，發現礦物表層中存在大量的太陽風成因水，估算出太陽風質子注入為嫦娥五號月壤貢獻的含水量至少為170ppm，證實了月表礦物是水的重要「儲庫」。

據《環球時報》報導，遙感探測發現月球表面普遍存在水（OH/H₂O），然而由於缺乏直接的樣品分析證據，月表水的成因和分佈一直存在爭議。

中國科學院地球化學研究所科研團隊近日針對嫦娥五號月壤樣品展開研究，通過紅外光譜和奈米離子探針分析，發現礦物表層中存在大量的太陽風成因水，估算出太陽風質子注入為嫦娥五號月壤貢獻的含水量至少為170ppm。

▲數據圖。（圖／環球網）

結合透射電鏡與能譜分析，揭示了太陽風成因水的形成和保存主要受礦物的暴露時間、晶體結構和成分等影響。該研究證實了月表礦物是水的重要「儲庫」，為月表中緯度地區水的分佈提供了重要參考。這一成果日前在國際學術期刊《自然·通訊》發表。

另外，今年1月大陸科學研究團隊透過對嫦娥五號所攜帶的「月球礦物光譜分析儀」數據進行研究，首次獲得了月表原位條件下的含水量。研究顯示，1公噸的月壤中大約有120公克的水、1公噸的岩石中大約有180公克的水。