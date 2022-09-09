中秋前夕　大陸宣布發現月球新礦物「嫦娥石」

▲大陸宣布發現月球新礦物「嫦娥石」。（圖／翻攝自中青報）

記者鄭思楠／綜合報導

中秋佳節前夕，大陸國家航天局、國家原子能機構聯合9日發布嫦娥五號最新科學成果。國家原子能機構副主任董保同在發布活動上宣布，大陸科學家首次在月球上發現的新礦物，被命名為「嫦娥石」。該礦物是人類在月球上發現的第六種新礦物，中國也成為世界上第三個在月球發現新礦物的國家。

據《中青報》報導，「嫦娥石」是一種磷酸鹽礦物，呈柱狀晶體，存在於月球玄武岩顆粒中。中核集團核工業北京地質研究院創新團隊，通過X射線衍射等一系列高新技術手段，在十四萬個月球樣品顆粒中，分離出一顆方圓約10微米大小的單晶顆粒，並成功解譯其晶體結構。

經國際礦物學會（IMA）新礦物分類及命名委員會（CNMNC）投票通過，確證為一種新礦物。該礦物是人類在月球上發現的第六種新礦物，中國成為繼美國、蘇聯後，世界上第三個在月球發現新礦物的國家。

2020年12月17日，嫦娥五號攜帶1731克月球樣品返回地球。大陸國家航天局已完成四批152份共計53625.7毫克的月球樣品發放，有33家科研單位的98位申請人通過申請。

第五批月球樣品正完成評審，後續按程序發放。中科院、教育部、自然資源部、中核集團等多個單位獲批承擔月球樣品研究工作，國外科學家、留學生也參加了聯合研究。目前已在岩漿分異、太空風化、氦﹣3氣體以及生物能轉化等方面取得最新成果，對認識月球起源與演化，探尋月球資源的有效利用以及實現「零能耗」的地外環境和生命支持系統具有重要啟示意義。