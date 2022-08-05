南韓發射首座「月球探測器」　證實已進入月球轉移軌道

▲南韓首座月球勘測飛行器「享月號」（Danuri）於南韓時間5日上午8時成功發射。（圖／達志影像／newscom）

記者羅翊宬／綜合外電報導

由南韓政府所主導研發的首座月球勘測軌道飛行器「享月號」（Danuri，다누리호），於南韓時間5日上午8時8分（美東時間4日下午7時8分）透過美國太空探索技術公司（SpaceX）的運載火箭獵鷹9號（Falcon 9）發射升空，並於稍早證實成功進入彈道式月球轉移軌道（Ballistic Lunar Transfer）。

根據《韓聯社》，南韓科學技術情報通信部於稍早召開記者會證實，南韓首座月球探測飛行器享月號已於南韓時間5日下午2時（台灣時間下午1時）左右，成功進入月球轉移軌道，預計之後將經過4個半月的航行，於今年12月16日進入月球軌道，12月31日抵達月球上空100公里處的5號圓形軌道，進行搜集月球表面資料與測試星際網路。

享月號（Danuri，다누리호）在韓文的原意為「享受（翱翔）月球」之意。

享月號於南韓時間5日上午8時8分從美國佛羅里達州卡納維拉角太空軍基地（CCSFS）的第40號發射台，透過運載火箭獵鷹9號向空中發射，在發射後40分25秒鐘，享月號從獵鷹9號第2節分離成功，距離地球表面1656公里高，至南韓時間上午9時40分，成功與澳洲坎培拉的地上基地台交換訊號。

▲南韓「享月號」5日下午成功進入月球轉移軌道。（圖／達志影像／newscom）

根據韓媒《朝鮮日報》，南韓政府從2016年投資2367億韓元進行月球軌道器研發，軌道器總重量為678公斤、長2.14公尺、寬1.82公尺、高2.29公尺，雖使用美國發射體，但月球軌道器與飛行軌道均由南韓研發，上面搭載共6台科學裝備，包括高解析度攝相機、永久陰影區攝影機（ShadowCam）、磁場測定儀、廣角偏光鏡攝影機、伽馬射線光譜儀、星際網路載體（DTNPL）。

若從發射、入軌、年底進入繞月軌道等過程全部成功，南韓將有望成為全球第7個擁有探月器的國家，鞏固南韓航太強國的地位。迄今為止，全球將月球軌道器或月球登陸器送至月球的國家只有俄羅斯、美國、日本、歐洲、中國、印度。

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