中國在月球發現新礦物　命名為「嫦娥石」

▲「嫦娥石」理想晶體。（圖／翻攝中國航天報）



記者蔡紹堅／綜合報導

9月9日中秋節前夕，中國大陸國家航天局、國家原子能機構聯合發表了最新科學成果，宣布中國科學家首次月球上發現新礦物，並將這種礦物命名為「嫦娥石」。

根據《中國航天報》報導，嫦娥石是一種磷酸鹽礦物，呈柱狀晶體，存在於月球玄武岩顆粒中，中核集團核工業北京地質研究院創新團隊，通過X射線衍射等一系列高新技術手段，在14萬個月球樣品顆粒中，分離出一顆粒徑約10微米大小的單晶顆粒，並成功解譯其晶體結構。

▼「嫦娥石」掃描電鏡照片。



經國際礦物協會新礦物命名及分類委員會投票通過，確證為新礦物。該礦物是人類在月球上發現的第六種新礦物，也代表著中國成為繼美、蘇之後，世界上第三個在月球發現新礦物的國家。

另外，報導提到，2020年12月17日，嫦娥五號攜帶1731克月球樣品返回地球。截至目前，國家航天局已完成四批152份共計53625.7毫克的月球樣品發放，有33家科研單位的98位申請人通過申請。第五批月球樣品正完成評審，後續將按程序發放。

報導也提到，中科院、教育部、自然資源部、中核集團等多個單位獲批承擔月球樣品研究工作。國外科學家、留學生也參加了聯合研究，並在岩漿分異、太空風化、氦-3氣體以及生物能轉化等方面取得最新成果。