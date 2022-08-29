時隔半世紀重返月球！　NASA「阿提米絲」巨型火箭轟然升空

▲阿提米絲1號。（圖／路透）

記者鄭文晴／綜合報導

負有登月使命的「阿提米絲一號」（Artemis 1）火箭，在美東時間29日上午8時33分於甘迺迪太空中心順利發射，展開無人環月試飛計畫，預計繞行月球42天後回地球。阿提米絲計畫目標是在2024年前將美國太空人送上月球，並在2028年前於月球表面建立永久基地，為登陸火星和更深層次的深空探測任務奠定基礎。

阿提米絲1號大約100公尺高，一旦進入軌道，便會執行地月轉移（Trans-lunar injection），將獵戶座太空船和10顆立方衛星轉移到月球上，整個旅程大概42天，預計10月10日返回地球，落在加州附近的太平洋。

▲阿提米絲1號於29日發射。（圖／路透）

根據外媒報導，阿提米絲1號主要目標是確保火箭和航天器順利進行，以及讓宇航員安全回家。這項無人任務是至關重要的試飛，若成功將為未來幾年的主要太空冒險奠定基礎。

NASA副局長卡巴納（Bob Cabana）說，「我們已經盡所能分析風險，減輕其重量」，希望確保它能絕對完美地工作，並讓大家更清楚所有風險，而這次試飛將能從中學到很多東西。

根據《The Verge》指出，如果阿提米絲1號任務進展順利，將有第二個任務將載人登上獵戶座宇宙飛船，儘管宇航員只是繞軌道而不是著陸，這都會是自阿波羅時代以來首次載人登月任務。