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打通安平交通網任督二脈　台南安平漁港跨港大橋預計年底動工

▲台南市政府預計今年底動工新建安平港第一座跨港大橋，預計2026年完工，將讓安平區打通「任督二脈」，可望促進觀光產業進一步發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市政府預計今年底動工新建安平港第一座跨港大橋，預計2026年完工，將讓安平區打通「任督二脈」，可望促進觀光產業進一步發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南安平區近年來發展成為觀光重鎮，每到假日車水馬龍，由於南向交通受安平港阻隔，車流只能循進入安平的原路離開，交通壅塞問題難解，市府預計今年底動工新建安平港第一座跨港大橋，預計2026年完工，將讓安平區的車流能夠環狀循環，交通網宛如打通「任督二脈」，可望促進觀光產業進一步發展。

市府指出，安平漁港跨港大橋由城平路跨越漁港航道銜接至永華路，全長約1010公尺，橋面連同側道總寬32公尺，總經費約18.36億元，若順利發包，預計可在今年底動工，2026年完工。

▲台南市政府預計今年底動工新建安平港第一座跨港大橋，預計2026年完工，將讓安平區打通「任督二脈」，可望促進觀光產業進一步發展。（圖／記者林悅翻攝，下同）

跨港大橋完工後，將形成環形交通網，可紓解安北路進入安平舊城區觀光車流，並提供四草大道車輛連通至台86線快速道路，分流市區台17線中華西路交通。此外，並可連結安平漁港兩岸帶狀安平老街、觀夕平台、德陽艦園區、億載金城等觀光景點，提供民眾更便捷的交通路網，促進觀光產業進一步發展。

安平區黃里長表示，安北路是進入安平區的主要交通路線，當地居民假日備受門前塞車難行的困擾，多年難解，希望這座跨港大橋能早日完工。

市長黃偉哲表示，這幾年來安平觀光旅宿業蓬勃發展，更舉辦了國慶焰火，而跨港大橋是環狀線概念，以前是單向進出，之後是有進有出，相當程度解決安平假日交通壅塞問題，感謝交通部大力支持，期待大橋工程如期、如質完工。

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