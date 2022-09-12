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太好賺！詐團洗錢賣毒咖啡擁雙B　司機A走310萬竟懶得追

▲刑事局偵四大隊破獲高雄楠梓區水房集團，查扣6部雙B豪車、毒咖啡包及贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵四大隊破獲高雄楠梓區水房集團，查扣6部轎車、毒咖啡包及贓款。（圖說下同／記者張君豪翻攝）

記者張君豪／台北報導

刑事局宣布偵破在高雄市楠梓區經營假投資詐騙、販售毒咖啡包的詐騙集團，警方調查該集團涉協助詐騙匯款洗錢並兼營販賣毒咖啡包，刑事局偵四大隊歷經多時監控，8月30日逮捕主嫌蔣男（27歲）、水房負責人林男（26歲）；警方查出該集團收水金額逾新台幣3億元，收網逮捕該集團14人，並查扣467萬元現金及6輛轎車，其中5輛是雙B。

刑事局指出，近期假投資詐騙案件增多，這類詐騙集團於通訊軟體LINE上廣發投資訊息誘騙民眾上當，歹徒鼓吹民眾加入會員跟老師操作股票、期貨及虛擬貨幣等標的，誆稱投資獲利，甚至匯出小量現金到被害人帳戶，使被害人信以為真遭坑殺。

▲刑事局偵四大隊破獲高雄楠梓區水房集團，查扣6部雙B豪車、毒咖啡包及贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局偵四大隊日前接獲線報追查，在高雄市楠梓區鎖定兩處詐欺水房，發現蔣男等人相當狡猾，承租楠梓區德惠路某夜店及援中路某餐廳包廂架設電腦網路設備，充當詐騙水房，並以日租金5千元新台幣長期承租兩店的包廂，藉此規避警方查緝。

▲刑事局偵四大隊破獲高雄楠梓區水房集團，查扣6部雙B豪車、毒咖啡包及贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

該集團每日處理車手提領的現金贓款並轉匯其他人頭帳戶洗錢，蔣嫌洗錢業務生意實在太好，警方監控過程中，發現有司機在車手提領大量現金後，將310萬現鈔放車上下車買飲料，司機竟黑吃黑將車上鉅款A走逃逸，蔣嫌等人因集團賺太多，根本不在乎也無暇執行家法。

刑事局偵四大隊會同高雄市刑大、楠梓分局、台南市第六分局共組專案小組，並報請高雄橋頭地檢署指揮，8月30日持拘搜票分赴高雄市多處逮捕蔣男與集團成員共14人到案，當場查扣贓款467萬、高級進口車6部、公司帳戶一批、大小章、電腦、手機、毒品分裝機、封口機、毒品咖啡包5496包等贓證物。

▲刑事局偵四大隊破獲高雄楠梓區水房集團，查扣6部雙B豪車、毒咖啡包及贓款。（圖／記者張君豪翻攝）

蔣男等人到案坦承將經營詐騙水房洗錢，他們依金額收取千分之5手續費獲利頗豐。警方統計，該集團從今年1月到7月，經手金額逾新台幣3億元，但成員到案否認製作毒咖啡販賣，辯稱是自己飲用，警訊後依觸犯毒品、洗錢、詐欺、組織犯罪等多項罪名移送橋頭地檢署偵辦。

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